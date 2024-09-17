Комітет Гетманцева підтримав розширення доступу Нацполіції до банківської таємниці

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради рекомендував ухвалити у другому читанні законопроєкт №11043 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг".

Відповідне рішення члени Комітету підтримали на засіданні у понеділок, 16 вересня, повідомляє пресслужба парламенту.

Серед іншого, з урахуванням внесених до другого читання змін, законопроєктом пропонується розширити підстави для розкриття банківської таємниці. У тому числі пропонується зобов'язати банки та інші фінансові установи надавати інформацію за запитом Нацполіції, зокрема дані фінансових операцій та напрямки, куди кошти перераховувались.

"Це, зокрема створюється для боротьби з неналежними користувачами карток, так званими, "дроперами", які надають свої картки зловмисниками для перерахування вкрадених коштів", - зазначається у повідомленні.

Зауважимо, що правоохоронні органи вже мають право отримувати доступ до банківської таємниці, тепер пропонується додатково уточнити, що ця інформація надається органам Національної поліції "у випадках та в обсязі, визначених статтею 31 Закону України "Про платіжні послуги".

Цим же законопроєктом пропонується дозволити об'єднаним кредитним спілкам залучати кредити від іноземних донорів у валюті. Також доопрацьовано механізм приєднання кредитних спілок, що дозволить багатьом з чинних сьогодні маленьких кредитних спілок продовжити свою діяльність, приєднавшись до більш розвинених та організованих кредитних спілок і так розділити з більш спроможними спілками адміністративні витрати на ведення бізнесу та інше.

Як повідомлялося, у Нацбанку називали ухвалення законопроєкту №11043 одним із кроків для боротьби з використанням ринку платіжних послуг в протиправних цілях (так звані, схеми з використанням "дропів").