Комітет Ради підтримав законопроєкт, що змінить умови продажу держбанків

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту проголосувати у другому читанні за законопроєкт №11474 про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Зокрема, законопроєкт дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку, а не лише 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі.

Крім того:

* розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава;

* підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу;

* включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;

* оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;

* враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;

* приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;

* запобігає негативному впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників чи поточних міноритарних акціонерів.

Документ також передбачає посилену прозорість проведення процедури продажу шляхом збільшення обсягу інформації, що підлягає оприлюдненню, та проведення торгів через електронну торгову систему.