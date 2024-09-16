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Комітет Ради підтримав законопроєкт, що змінить умови продажу держбанків
12:42 16.09.2024 |
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту проголосувати у другому читанні за законопроєкт №11474 про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків.
Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.
Зокрема, законопроєкт дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку, а не лише 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі.
Крім того:
* розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава;
* підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу;
* включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;
* оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;
* враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;
* приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;
* запобігає негативному впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників чи поточних міноритарних акціонерів.
Документ також передбачає посилену прозорість проведення процедури продажу шляхом збільшення обсягу інформації, що підлягає оприлюдненню, та проведення торгів через електронну торгову систему.
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