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Двократний запас: НБУ оцінив перехід банків на нову структуру капіталу
23:30 11.09.2024 |
Банківська система України після переходу на нову структуру капіталу зберегла майже двократний запас капіталу всіх рівнів. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
З 5 серпня 2024 року введено в дію оновлені вимоги Закону України "Про банки та банківську діяльність", згідно з якими банки перейшли на трирівневу структуру капіталу та нові нормативи його достатності. Тепер капітал поділяється на три складники замість двох: основний капітал першого рівня, додатковий капітал першого рівня та капітал другого рівня. Найякісніший складник капіталу - основний капітал першого рівня.
За даними звітності про виконання банками нормативів на 1 вересня:
* усереднений норматив достатності регулятивного капіталу банків становить 16,2% за допустимого рівня з урахуванням перехідних норм не менш як 8,5%
* середні нормативи достатності капіталу першого рівня та основного капіталу першого рівня - 15,7% за нормативного рівня не менш як 7,5% та 5,625% відповідно.
Всі банки виконують мінімальні вимоги достатності основного капіталу 1-го рівня, капіталу 1-го рівня та регулятивного капіталу, зазначають у НБУ.
"Прибутковість банків підтримує їхній капітал, що дозволяє безболісно ввести вимоги до достатності капіталу відповідно до норм ЄС", - прокоментувала перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.
Вона додала, що наступного року НБУ планує провести нову перевірку стійкості банківської системи для оцінки достатності капіталу банків для покриття неочікуваних збитків у кризових умовах.
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