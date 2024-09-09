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НБУ посилив контроль за безліцензійною діяльністю з небанківських фінпослуг і на платіжному ринку

 

Національний банк України врегулював порядок визнання належності послуг або операцій до фінансових послуг, а також обмежених платіжних послуг, повідомляють на сайті регулятора.

Крім цього, однойменною постановою НБУ, яка набула чинності 7 вересня, врегулював процедуру виявлення здійснення такими особами безліцензійної діяльності.

Так, підставою для виявлення неавторизованих гравців на ринку небанківських фінпослуг і платіжному ринку та притягнення їх до відповідальності є інформація, отримана від третіх осіб, зокрема й звернення фізичних осіб, правоохоронних органів, органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, включно із заповненням такими особами форми, встановленої Нацбанком і розміщеної на його вебсайті.

Також підставою є інформація з вебсайтів, включно з їхніми мобільними версіями програмних застосунків, платіжними пристроями об'єктів нагляду або осіб, які потенційно здійснюють безліцензійну діяльність, реклама, інформація з офіційних джерел.

Окрім іншого, згідно із порядком визначено процедури та механізми виявлення здійснення особами безліцензійної діяльності на ринку фінансових послуг і платіжному ринку та встановлено процедуру їхньої приналежності до такого виду діяльності.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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