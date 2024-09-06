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АНАЛІТИКА

Прибутки українських банків зросли на понад 20%

Прибутки українських банків зросли на понад 20%
 

Упродовж січня-липня 2024 року українські банки отримали прибуток на 119,44 млрд грн, що на 22% більше, ніж за аналогічний період торік (97,53 млрд грн). Також цього року у 1,8 раза зросла сума податку на прибуток - до 25,83 млрд грн.

Про це повідомляє "Опендатабот".

При цьому, попри збільшення податків, чистий прибуток банків все одно більший на 13%, аніж торік: 93,61 млрд грн проти 83,18 млрд грн.

Загалом на сьогодні в Україні працює 62 банки, вісім із них отримали збитки.

На десятку лідерів серед банків України припадає 86% від сукупного прибутку: 80,13 млрд грн.

Державні банки

На державні банки припадає 63% від загального прибутку усіх банків. Стабільно перед веде "Приватбанк": 37,16 млрд грн прибутку після оподаткування. Це на 8% більше, ніж минулоріч.

Саме на "Приват" припадає 40% від загального прибутку всіх банків країни. Витрати банку на податки виросли у 1,5 рази та склали 12,13 млрд грн.

Загалом 5 із 6 державних банків за цей період отримали сукупний прибуток у розмірі 58,84 млрд грн, а витрати на податки становили 14,6 млрд грн.

Банки з іноземним капіталом

За указаний період банки з іноземним капіталом заробили 21,4 млрд грн, що на 9% більше, ніж за аналогічний період минулоріч. Податок на прибуток банків цієї групи виріс в 1,7 раза та сягнув 7,26 млрд грн. Наразі на них припадає 23% від сукупного прибутку усіх банків.

"Райффайзен Банк" залишився лідером цієї групи: 4,87 млрд грн. Це на 28% більше, ніж за відповідний період минулоріч. Витрати на податки цього банку зросли вдвічі та склали 1,63 млрд грн.

Банки з приватним капіталом

Сукупний прибуток банків з приватним капіталом зріс на 29% - до 13,39 млрд грн. Відповідно, податки зросли вдвічі: до 3,95 млрд грн. Наразі на цю групу банків припадає 14% сукупного прибутку.

Лідером групи є ПУМБ із 4,24 млрд грн прибутку. Водночас найбільший приріст серед усіх банків країни показав МТБ банк: аж у 13 разів, до 539,8 млн грн.

Як повідомлялося, напередодні Верховна Рада схвалила законопроєкт щодо спрощення процедури продажу держбанків. Це вимога Світового банку.
За матеріалами: Економічна правда
 

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