В Україні готуються змінити умови продажу державних банків

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №11474 про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Ухвалення відповідного законопроєкту є вимогою Світового банка.

За словами нардепа, документ:

* розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава;

* дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі);

* підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу;

* включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;

* оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;

* враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;

* приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;

* запобігає негативному впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників чи поточних міноритарних акціонерів.

Як повідомлялося, станом на початок року державні банки, включно з "Приватбанком" та "Сенс Банком", володіють 53,6% чистих активів банківського сектору та збергіають 64,5% коштів населення.

Нагадаємо, після банківської кризи 2014-2016 років, націоналізації "Приватбанку" та докапіталізації держбанків при одночасному виведенні з ринку багатьох приватних банків частка держбанків на ринку сильно зросла, проте в наступні роки почала знижуватися. Зокрема, у 2020-2021 роках вона скоротилася з 60,4% до 49,8%, у тому числі "Приватбанку" - з 27,9% до 24,7%.