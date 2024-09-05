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В Україні готуються змінити умови продажу державних банків
16:14 05.09.2024 |
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №11474 про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків.
Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Ухвалення відповідного законопроєкту є вимогою Світового банка.
За словами нардепа, документ:
* розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава;
* дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі);
* підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу;
* включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;
* оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;
* враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;
* приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;
* запобігає негативному впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників чи поточних міноритарних акціонерів.
Як повідомлялося, станом на початок року державні банки, включно з "Приватбанком" та "Сенс Банком", володіють 53,6% чистих активів банківського сектору та збергіають 64,5% коштів населення.
Нагадаємо, після банківської кризи 2014-2016 років, націоналізації "Приватбанку" та докапіталізації держбанків при одночасному виведенні з ринку багатьох приватних банків частка держбанків на ринку сильно зросла, проте в наступні роки почала знижуватися. Зокрема, у 2020-2021 роках вона скоротилася з 60,4% до 49,8%, у тому числі "Приватбанку" - з 27,9% до 24,7%.
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