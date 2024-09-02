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Готівку на касі видаватимуть гожими банкнотами
14:20 02.09.2024 |
Національний банк зобов'язав супермаркети та торгівельні мережі видавати готівку на касі тільки банкнотами, які не викликають сумніву у клієнтів. Інші банкноти повинні здаватися до банків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.
Зокрема, НБУ доручив суб'єктам господарювання під час надання послуги "готівка на касі" видавати держателю платіжної картки лише придатні до обігу платіжні банкноти та монети, що не викликають сумніву в їх справжності та платіжності.
"Натомість зношені банкноти не повинні потрапляти до клієнтів, а мають вилучатися та здаватися разом із готівковою виручкою до обслуговуючих банків", - йдеться в повідомленні.
Також НБУ встановив, що підприємства мають право тримати в позаробочий час у своїх касах готівкову виручку (готівку) у межах, що не перевищують самостійно встановлений ними ліміт каси. Готівкова виручка (готівка), що перевищує самостійно встановлений ліміт каси, здається установами/підприємствами для її зарахування на власні рахунки таких установ/підприємств, відкриті ними в надавачів платіжних послуг.
Сервіс готівка на касі
Нагадаємо, з початку війни послуга дає можливість при покупці товару на касі магазину отримати кошти з банківської картки - від 500 гривень. Максимальний ліміт встановлюють мережі супермаркетів, магазинів та АЗС.
Станом на 1 липня 2024 року в готівковому обігу України перебувало 800,9 млрд гривень, що на 36,5 млрд гривень або на 4,8% більше, ніж на початок 2024 року.
Як зазначили в НБУ, відключення енергоживлення, спричинені атаками Росії на енергетичну інфраструктуру України, стимулюють громадян мати певний запас готівки.
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