Фінансовий комітет ВР підтримав зменшення присутності держави на банківському ринку

Комітет Верховної Ради рекомендував прийняти за основу законопроєкт №11474 про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків.

Про це народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Головною метою законопроєкту є зменшення присутності держави на банківському ринку», - зазначив Железняк.

Законопроєкт пропонує розширити коло потенційних інвесторів та дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку, а не лише 100% акцій, як передбачено чинним законом.

Документ також передбачає підвищення вимог до юридичних осіб, які можуть залучатися державою як фінансові радники з продажу.

Крім того, законопроєкт включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та самої процедури продажу, а також оновлює правила визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку.

Документ враховує можливість участі лише одного потенційного інвестора в аукціоні та запобігає негативному впливу на процедуру продажу з боку колишніх бенефіціарних власників чи нинішніх міноритарних акціонерів.

Як повідомлялось, законопроєкт про продаж державних банківських акцій є вимогою в програмі Development Policy Loan (DPL) Світового банку та програмі Міжнародного валютного фонду.