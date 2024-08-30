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Фінансовий комітет ВР підтримав зменшення присутності держави на банківському ринку
23:32 29.08.2024 |
Комітет Верховної Ради рекомендував прийняти за основу законопроєкт №11474 про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків.
Про це народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Головною метою законопроєкту є зменшення присутності держави на банківському ринку», - зазначив Железняк.
Законопроєкт пропонує розширити коло потенційних інвесторів та дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку, а не лише 100% акцій, як передбачено чинним законом.
Документ також передбачає підвищення вимог до юридичних осіб, які можуть залучатися державою як фінансові радники з продажу.
Крім того, законопроєкт включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та самої процедури продажу, а також оновлює правила визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку.
Документ враховує можливість участі лише одного потенційного інвестора в аукціоні та запобігає негативному впливу на процедуру продажу з боку колишніх бенефіціарних власників чи нинішніх міноритарних акціонерів.
Як повідомлялось, законопроєкт про продаж державних банківських акцій є вимогою в програмі Development Policy Loan (DPL) Світового банку та програмі Міжнародного валютного фонду.
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