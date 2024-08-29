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НБУ заборонив видачу готівки бізнесу за переказом без попереднього зарахування на рахунок
10:38 29.08.2024 |
Юрособи, ФОП та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, відтепер не можуть отримати готівку за переказом без її попереднього зарахування на рахунок, свідчить постанова правління Національного банку України (НБУ) №101 від 23 серпня 2024 року.
"Зокрема, для підвищення прозорості платіжних операцій та запобігання проведенню фінансових операцій з готівкою, які мають високий ризик їх ймовірного використання з протиправною метою, встановлено певні обмеження під час переказу готівки без відкриття рахунку", - пояснив Нацбанк причини нововведень.
Регулятор зазначає, що відтепер постачальники платіжних послуг зобов'язані в обов'язковому порядку зараховувати кошти за операціями з переказу готівки без відкриття рахунку на рахунки суб'єктів господарювання.
"Тобто видача готівки за переказом без відкриття рахунку для суб'єктів господарювання можлива лише з їхніх рахунків (після її попереднього зарахування в безготівковій формі)", - уточнює центробанк.
Зазначається, що для громадян обмежень не передбачено, вони можуть, як і раніше, обирати зручний для них вид переказу і розрахунку із суб'єктами господарювання за послуги або товари - готівкою або безготівкою.
Вищезазначена постанова набирає чинності 29 серпня 2024 року.
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