НБУ заборонив видачу готівки бізнесу за переказом без попереднього зарахування на рахунок

Юрособи, ФОП та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, відтепер не можуть отримати готівку за переказом без її попереднього зарахування на рахунок, свідчить постанова правління Національного банку України (НБУ) №101 від 23 серпня 2024 року.

"Зокрема, для підвищення прозорості платіжних операцій та запобігання проведенню фінансових операцій з готівкою, які мають високий ризик їх ймовірного використання з протиправною метою, встановлено певні обмеження під час переказу готівки без відкриття рахунку", - пояснив Нацбанк причини нововведень.

Регулятор зазначає, що відтепер постачальники платіжних послуг зобов'язані в обов'язковому порядку зараховувати кошти за операціями з переказу готівки без відкриття рахунку на рахунки суб'єктів господарювання.

"Тобто видача готівки за переказом без відкриття рахунку для суб'єктів господарювання можлива лише з їхніх рахунків (після її попереднього зарахування в безготівковій формі)", - уточнює центробанк.

Зазначається, що для громадян обмежень не передбачено, вони можуть, як і раніше, обирати зручний для них вид переказу і розрахунку із суб'єктами господарювання за послуги або товари - готівкою або безготівкою.

Вищезазначена постанова набирає чинності 29 серпня 2024 року.