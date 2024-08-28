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Власний капітал Нацбанку перевищив пів трильйона гривень
10:54 28.08.2024 |
За перше півріччя 2024 року Національний банк збільшив розмір власного капіталу до 543 млрд грн, що на 29% більше, ніж на кінець минулого року - 420 млрд грн. Про це повідомляє Нацбанк.
Збільшення капіталу відбулося переважно завдяки накопиченню прибутку поточного року.
Він становив 122,6 млрд грн за пів року і був сформований переважно завдяки переоцінці фінансових інструментів у розмірі 115,4 млрд грн (внаслідок зміни офіційного валютного курсу та їх справедливої вартості).
Водночас обсяг активів НБУ за підсумками першого півріччя зменшився на 1% та становить 2,38 трлн грн.
На це вплинуло зменшення на 6,5% міжнародних резервів (з $40,5 млрд до $37,9 млрд) та зменшення на 18% кредитного портфеля внаслідок погашення банками довгострокової заборгованості за працюючими кредитами.
Зобовʼязання Нацбанку на кінець першого півріччя 2024 року становили 1,83 трлн, що складає 77% від активів.
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