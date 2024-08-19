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Вкладникам збанкрутілих банків виплатили 96% гарантованого відшкодування
17:17 19.08.2024 |
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб станом на 1 серпня 2024 року виплатив понад 96% гарантованого відшкодування усім вкладникам банків, що ліквідуються.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду.
«Станом на 1 серпня 2024 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) виплатив понад 96% гарантованого відшкодування усім вкладникам банків у ліквідації. Йдеться про вкладників банків, які звернулись за отриманням гарантованої суми», - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що протягом липня 2024 року Фонд гарантування відшкодував вкладникам 9,97 млн грн. Зокрема, 2,13 млн грн отримали вкладники АТ «МЕГАБАНК», 1,69 млн грн - АТ «БАНК ФОРВАРД», 1,58 млн грн - АТ «МР БАНК», 1,55 млн грн - АТ «АКБ «КОНКОРД», 1,33 млн грн - АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК».
За січень-липень цього року сума гарантованих виплат становила 97,28 млн грн.
Станом на 1 серпня 2024 року Фонд гарантування виплатив гарантоване відшкодування на загальну суму 99 989,12 млн грн вкладникам банків, переданих в управління Фонду після 26 лютого 2012 року.
Від початку заснування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб сума виплат гарантованого відшкодування склала 104 675,53 млн грн.
Як повідомлялося, на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування запроваджено норму про 100% відшкодування коштів за банківськими вкладами.
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