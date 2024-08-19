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У monobank повідомили про завершення масштабної DDOS-атаки. Вона тривала три дні
12:40 19.08.2024 |
У ніч проти 19 серпня закінчилася кібератака на віртуальний monobank, яка тривала з вечора 16 серпня.
Про це повідомив співзасновник банку Олегг Гороховський у Telegram.
"Сьогодні о другій годині ночі атака припинилася. Усього за три доби ми отримали понад 7,5 мільярда запитів до наших сервісів. Ні на хвилину ми не сповільнилися і не зупиняли обслуговування клієнтів", - зазначив він.
Гороховський також подякував ІТ-команді та всім, хто висловив нам слова підтримки та запропонував допомогу.
Як повідомлялося, увечері, 16 серпня, віртуальний банк monobank зазнав масштабної атаки. Лише за три години послуги банку отримали близько мільярда запитів.
Пізніше у monobank додали, що під атаку потрапили "банки", які використовуються, зокрема, для збору коштів для ЗСУ. За словами Гороховського, на допомогу банку прийшли співробітники AWS (Amazon Web Services). Також допомогу запропонували українські спецслужби.
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