Банківська мережа зменшилася в II кв.-2024 на 23 відділення - НБУ

Мережа структурних підрозділів українських банків у другому кварталі цього року зменшилася на 23 відділення після скорочення на 30 точок у першому кварталі і тепер становить 5085 підрозділів.

Згідно з інформацією, опублікованою Національним банком (НБУ), такий результат переважно пов'язаний із закриттям семи відділень ПриватБанку, шести - Ощадбанку і чотирьох - Укргазбанку, після чого мережі цих держбанків налічують відповідно 1120, 1175 і 218 точок.

Комінбанк скоротив свою мережу на три відділення - до 55. Ще три банки - "Альянс", "Південний" і Кредобанк - закрили по два відділення, скоротивши свої мережі до 34, 47 і 65 точок відповідно.

Дев'ять фінустанов зменшили свої мережі на одне відділення: Райффайзен Банк - до 331, Укрсиббанк - до 222, Креді Агріколь - до 127, ТАСкомбанк - до 97, ОТП Банк - до 70, Правекс Банк - до 41, Комінвестбанк - до 38, банк «Кредит Дніпро» - до 32, Індустріалбанк - до 27.

Водночас ПУМБ відкрив нове відділення і в п'ятірці лідерів обійшов Укрсиббанк, посівши 4-е місце з показником 223 підрозділи.

МТБ Банк збільшив свою мережу за квітень-червень на чотири відділення - до 47 точок, Асвіо Банк - на два, до 45 точок.

Крім ПУМБу, ще п'ять банків збільшили свої мережі на один підрозділ: А-Банк - до 198 точок, Сенс Банк - до 139, Кристалбанк - до 42, банк "Глобус" - до 31 і Агропросперіс Банк - до шести.

Сумарно з початку повномасштабного вторгнення РФ мережа відділень українських банків стала меншою на 1,6 тис. точок.

Як повідомлялося, у лютому 2023 року НБУ запропонував Міністерству фінансів як власнику держбанків запровадити мораторій на скорочення мережі їхніх відділень у період війни. Згідно з оновленими даними, з початку 2022 року в Ощадбанку вона зменшилася на 427 структурних підрозділів, у ПриватБанку - на 377, в Укргазбанку - на 50 і в Укрексімбанку - на 6, до 47.