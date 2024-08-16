Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ перевірить власників фінустанов на наявність російських паспортів

 

Національний банк України (НБУ) разом із правоохоронними органами найближчими місяцями перевірить власників ліцензованих фінансових компаній через відкриті та закриті бази на наявність паспортів Російської Федерації, повідомив заступник голови центробанку Дмитро Олійник агентству "Інтерфакс-Україна".

"У нас у заявлених анкетах клієнтів не написано, що у них є російські паспорти. Ми написали запит на розвідку, на СБУ для підтвердження російських паспортів, і після цього ми зможемо анулювати ліцензії. Ми "взяли" цей урок і перевіримо через усі відкриті й закриті бази, разом із розвідкою і службами за кілька місяців усіх, у кого є ліцензії, на предмет російських паспортів", - сказав він.

Йдеться про розслідування журналістів програми "Схеми", які заявили про наявність паспортів РФ у власників чинних компаній мікрокредитів ТОВ "Просто позика" і ТОВ "Тайм кредит" подружжя Андрія і Наталії Манучарових.

Олійник додав, що під час виведення з ринку 19 липня 2024 року ТОВ "Даймонд Пей" (ТМ DPAY, Дніпро) НБУ зіткнувся з тією ж проблемою: власники заявилися як громадяни України, маючи паспорти РФ.

"Ми писали запит понад рік тому на службу (СБУ - ІФ-У), на різні правоохоронні органи, нам ніхто не сказав про наявність російських паспортів", - стверджує заступник голови.

За його словами, через рік регулятор актуалізував інформацію, оскільки компанія завдяки обороту в сотні мільярдів гривень зуміла стати критичним учасником ринку.

"Ми ухвалювали рішення про надання можливості бронювати працівників, і для підтвердження того, що там немає нічого з "незрозумілим" слідом, написали ще раз уточнення, і виявилося, що слід є", - констатував він.

НБУ 22 липня 2024 року ухвалив рішення про визнання небездоганною ділової репутації фізичних осіб, які є власниками істотної участі в ТОВ "Даймонд Пей" і ТОВ "Фінансова компанія "Елаєнс" (ТМ "Fondy").

"Рішення також ухвалено, зокрема, з огляду на наявність у власників суттєвої участі у ТОВ "Даймонд Пей" і ТОВ "ФК "Елаєнс" зв'язків із російською федерацією", - було сказано на сайті регулятора.

Нацбанк у квітні поточного року скасував реєстрацію "Елаєнс" як опосередкованого учасника міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard, після чого аналогічно вчинив із "Даймонд Пей" у липні 2024 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1382
  0,1880
 0,45
EUR
 1
 45,3055
  0,2442
 0,54

Курс обміну валют на вчора, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9171  0,10 0,25 41,5114  0,11 0,27
EUR 44,9850  0,04 0,10 45,7575  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1550  0,18 0,44 41,1750  0,18 0,44
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес