За пів року українські банки заробили майже 80 мільярдів, але рентабельність капіталів падає

За перше півріччя 2024 року платоспроможні банки отримали 79 млрд грн чистого прибутку.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що головними чинниками прибутковості стали збереження високої чистої процентної маржі та майже нульові відрахування в резерви під збитки від активних операцій.

Як додали в НБУ, упродовж другого кварталу дохідність основних видів активів банків надалі знижувалася. Найшвидше спадала дохідність депозитних сертифікатів НБУ, водночас банки зменшували обсяги цих вкладень.

"Ринкові ставки за ОВДП та кредитами також знизилися, водночас їхні обсяги зростали. Саме за рахунок нарощення активів банки зберегли достатньо високу чисту процентну маржу та наростили доходи", - йдеться у повідомленні.

Утім, рентабельність капіталу банків за перше півріччя 2024 року становила 48,4%, що нижче аналогічного показника першої половини 2023 року на рівні 56%.

Натомість зростають обсяги нарахованих банками податків на прибуток, за перше півріччя вони становили 22 млрд грн. За цей період лише сім малих банків із 62 платоспроможних були збитковими із сукупним збитком 171 млн грн.

Як повідомлялося, за 2023 рік згідно з уточненими даними банки отримали 82,8 млрд грн чистого прибутку після нарахування 76,2 млрд грн податку на прибуток за підвищеною ставкою 50%.