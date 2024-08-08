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АНАЛІТИКА

У браузері Chrome з'явиться монетизація – Google підтвердила плани

 

Компанія Google підтвердила плани запровадити вебмонетизацію в браузері Chrome, дозволяючи власникам сайтів отримувати мікроплатежі як чайові або винагороди за їхній контент як додатковий спосіб отримання доходу.

Про це пише Bleeping Computer.

"Це надає можливість творцям вмісту та власникам вебсайтів отримувати винагороду за свою роботу, не покладаючись виключно на рекламу чи підписку", - пояснили в Google.

Підтримку монетизації можна додати до будь-якої вебсторінки за допомогою HTML-елемента rel="monetization". Цей тег повідомлятиме браузеру, що сайт підтримує вебмонетизацію і вказує платіжний процесор, який слід використовувати.

"Вебмонетизація пропонує дві унікальні функції - невеликі платежі та відсутність взаємодії з користувачем - користувачі платять/дають чайові за контент, поки вони його споживають", - зазначили в Google.

За допомогою монетизації власники сайтів можуть висловити свою зацікавленість e отриманні платежів, тоді як відвідувач зберігає повний контроль над тим, скільки грошей він готовий заплатити за контент.

Раніше повідомлялося, що в застосунку Google Maps з'явился функція, яка показує, де можна припаркуватися біля зазначеного місця призначення.

До того Google дозволила перевіряти дані про себе в дарквебі. Для українців ця функція теж доступна.

Google також запустила нову опцію під назвою "Прослухати цю сторінку", яка може читати вебсторінку вголос у браузері Android Chrome.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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