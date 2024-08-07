Іноземні банки масово блокують платежі українських компаній з прифронтових регіонів. Нацбанк відреагував

Національний банк України рекомендував українським банкам сприяти вирішенню проблем із розрахунками за зовнішньоекономічними контрактами клієнтів, зареєстрованих на території частково окупованих Росією областей.

Відповідний лист НБУ спрямував до банків та банківських асоціацій, повідомляє пресслужба регулятора.

Таким чином Нацбанк відреагував на звернення від українських компаній та бізнес-асоціацій щодо блокування чи відмови іноземних банків, насамперед європейських, від проведення платежів в/з України за зовнішньоекономічними контрактами.

Зокрема, підприємці скаржаться, що іноземні банки блокують операції за участю юридичних осіб, зареєстрованих на території Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, незалежно від того, чи відповідний населений пункт перебуває під тимчасовою окупацією чи під контролем України. Іноземні банки пояснюють це тим, що не мають достовірного джерела даних про статус таких територій України.

З огляду на це Нацбанк рекомендував українським банкам проводити додаткову комунікацію щодо цього питання з іноземними банками.

При цьому в НБУ визнають, що здебільшого іноземні банки не деталізують підставу для блокування чи відмови від проведення операції, пояснюючи це вимогами внутрішньої політики і процедур комплаєнс, але підставою для цього можуть бути санкційні обмеження.

"На думку Національного банку, невиконання платежу може бути пов'язане із санкційними обмеженнями (зокрема секторальними санкціями ЄС щодо непідконтрольних уряду України територій в Донецькій, Херсонській, Луганській та Запорізькій областях), а також вимогами міжнародних стандартів та національного законодавства інших країн з питань фінансового моніторингу, управління ризиками тощо. Вважаємо, що такий де-ріскінг з боку іноземних банків щодо українських суб'єктів господарювання є необґрунтованим", - йдеться в листі НБУ.

У Нацбанку нагадали, що з метою усунення перешкод під час проведення розрахунків за зовнішньоекономічними договорами доступні такі ресурси для здійснення іноземними банками комплаєнс-перевірок:

* англомовна цільова сторінка Мінреінтеграції, що містить перелік тимчасово окупованих населених пунктів України (у розрізі областей та районів), наразі міністерство працює над забезпечення можливості завантаження користувачами довідки англійською мовою про статус певного населеного пункту;

* на офіційному вебсайті Єврокомісії опубліковано оновлені запитання-відповіді щодо виконання регламентів Ради ЄС стосовно санкційних обмежень щодо тимчасово окупованих територій Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України (далі - роз'яснення DG FISMA), у яких, зокрема зазначено про підконтрольність Уряду України м. Запоріжжя і м. Херсон та гіперпосилання на цільову сторінку Мінреінтеграції.

Відтак, Нацбанк рекомендував українським банкам перед ініціюванням платежу пояснювати іноземним фінустановам зміст операції та надавати додаткову інформацію чи документи щодо української компанії з урахуванням роз'яснення DG FISMA.

Крім того, банки мають деталізувати платіжні повідомлення, зазначаючи у відповідних полях інформацію стосовно підконтрольності Україні населеного пункту, де зареєстрований клієнт-платник, посилання на роз'яснення DG FISMA та на цільову сторінку Мінреінтеграції.

Щодо платежів на користь українського клієнта банки мають надавати клієнту аналогічні інструкції для подальшої комунікації його контрагента з обслуговуючим банком та банком-кореспондентом.

У разі блокування коштів українським банкам радять звернутися до банку, який заблокував платіж, щодо з'ясування підстав відмови та узгодження обсягу додаткової інформації, необхідної іноземному банку для здійснення операції.

За результатами вжитих заходів українські банки мають у місячний строк подати звіт до НБУ, вказавши у ньому проблемні питання, виявлені під час комунікації з банками-партнерами, та пропозиції щодо можливих шляхів їх вирішення.

Як повідомлялося, раніше американський краудфандинговий сервіс Buy Me a Coffee припиняє обслуговувати користувачів з України, пояснюючи це антиросійськими санкціями. У службі техпідтримки пояснили, що більше не обслуговуватимуть українські акаунти через "20% території України, які підпадають під дію санкцій", бо співробітникам важки слідкувати за їх дотриманням.