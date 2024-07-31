Баффет продав акції Bank of America на більш ніж 3 мільярди доларів

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продав акції Bank of America, збільшивши продажі до більш ніж 3 млрд дол цього місяця.

Про це повідомляє Reuters.

Фонд Баффета Berkshire продав 18,4 млн акцій банку за 767 млн дол в період з 25 по 29 липня.

З 17 липня він продав 71,2 млн акцій Bank of America за 3,05 млрд дол, зменшивши свою частку в цьому банку на 6,9% до 961,5 млн акцій, що базується в Шарлотті, штат Північна Кароліна.

Конгломерат Баффета все ще володіє приблизно 12,4% акцій вартістю 39,5 млрд дол. Він повинен звітувати про продажі до тих пір, поки частка не впаде нижче 10%.

Ціна акцій Bank of America зросла майже на дві третини з кінця жовтня. Ціна акцій в 1,2 рази перевищує балансову вартість, після того, як більшу частину останнього десятиліття вони торгувалися нижче балансової вартості.

Berkshire купив привілейовані акції Bank of America на 5 мільярдів доларів у 2011 році, коли деякі інвестори занепокоїлися, чи матиме банк достатньо капіталу після погашення величезних іпотечних та юридичних зобов'язань, що залишилися після фінансової кризи 2008 року.