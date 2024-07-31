Фінансові новини
- |
- 31.07.24
- |
- 14:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Баффет продав акції Bank of America на більш ніж 3 мільярди доларів
10:41 31.07.2024 |
Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продав акції Bank of America, збільшивши продажі до більш ніж 3 млрд дол цього місяця.
Про це повідомляє Reuters.
Фонд Баффета Berkshire продав 18,4 млн акцій банку за 767 млн дол в період з 25 по 29 липня.
З 17 липня він продав 71,2 млн акцій Bank of America за 3,05 млрд дол, зменшивши свою частку в цьому банку на 6,9% до 961,5 млн акцій, що базується в Шарлотті, штат Північна Кароліна.
Конгломерат Баффета все ще володіє приблизно 12,4% акцій вартістю 39,5 млрд дол. Він повинен звітувати про продажі до тих пір, поки частка не впаде нижче 10%.
Ціна акцій Bank of America зросла майже на дві третини з кінця жовтня. Ціна акцій в 1,2 рази перевищує балансову вартість, після того, як більшу частину останнього десятиліття вони торгувалися нижче балансової вартості.
Berkshire купив привілейовані акції Bank of America на 5 мільярдів доларів у 2011 році, коли деякі інвестори занепокоїлися, чи матиме банк достатньо капіталу після погашення величезних іпотечних та юридичних зобов'язань, що залишилися після фінансової кризи 2008 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Українські захисники збили ракету Х-59 і всі 89 ударних БПЛА в ніч на середу - командувач ПС Олещук
ТОП-НОВИНИ
|ХАМАС заявляє, що його лідера Ісмаїла Ханію вбили у Тегерані
|WSJ: США забезпечать власною зброєю F-16, які отримає Україна
|Мінфін попередив про ризик проблем з виплатами військовим без нових податків
|«Чесно скажу: ситуація критична». Мінфін готовий до компромісу з Радою щодо податків
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,0107 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 31.07.24
|Баффет продав акції Bank of America на більш ніж 3 мільярди доларів
|Ціни на золото перевищили $2 400 на тлі напруженості на Близькому Сході
|Nikkei зростає після заяви Банку Японії; Китай відновлюється на надіях на стимулювання
|Єна готується до рішення Банку Японії. Євро виріс на 0,06% до $ 1,0823
Бізнес
|Apple використовує для тренування ШІ чипи Google, а не NVIDIA
|SpaceX веде переговори про посадку і відновлення ракети Starship біля узбережжя Австралії
|Зарплати українських IT-спеціалістів за пів року зросли в середньому на $300
|Міністерство юстиції США вимагає заборонити TikTok через загрозу нацбезпеці
|Apple відкладає впровадження ШІ-функцій у новій операційній системі – Bloomberg
|Рекорд бездротового заряджання електромобілів — 270 кВт без точного паркування та шкідливого випромінювання
|Microsoft планує заблокувати доступ до ядра Windows після інциденту із CrowdStrike