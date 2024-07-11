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Голова Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут йде з посади
14:26 11.07.2024 |
Директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут планує завершити свою роботу на цій посаді.
Про це сама очільниця Фонду заявила в інтерв'ю українській редакції Forbes.
Вона пояснила, що 17 липня завершиться її п'ятирічний термін на посаді, його могли б продовжити ще на п'ять років, але Рекрут не хотіла б продовжувати роботу у Фонді.
Вона додала, що має вже декілька пропозицій роботи, зокрема за кордоном.
"Це фінансова сфера, але відрізняється від роботи у Фонді гарантування, тож для мене це новий виклик", - зазначила посадовиця.
Рекрут уточнила, що конкурс на посаду директора Фонду гарантування не передбачений законодавством, але майбутню процедуру прописали у меморандумі з МВФ.
Так, після її звільнення Адміністративна рада Фонду гарантування призначить нового очільника, а до березня 2025 року необхідно внести зміни до законодавства, які уточнять процедуру. Можливо, у майбутньому це буде конкурс, підсумувала Рекрут.
Як повідомлялося, Світлана Рекрут обіймає посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з липня 2019 року.
До цього вона працювала на посаді заступниці голови Фонду, очолювала відділ фінансових операцій рейтингового агентства "Кредит-рейтинг", працювала в інвестиційній компанії Concorde Capital та Swedbank.
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