У застосунку NovaPay з'явилася можливість відкрити рахунок ФОП

Відтепер підприємці можуть відкрити свій платіжний рахунок у застосунку NovaPay. Функціональність дозволяє легко та швидко отримати віртуальну бізнес-картку та онлайн-доступ до фінансових сервісів.

"Ми хочемо, щоб підприємцям було зручно працювати з нами. Створили у застосунку NovaPay основні послуги, які допоможуть спростити щоденну фінансову рутину для клієнтів-підприємців: відкриття рахунку, платежі та перекази за IBAN, електронні виписки за рахунком та довідки. Далі у планах збільшення функцій, в тому числі видача довіреностей на різні операції, випуск фізичних бізнес-карт, кредитування тощо", - сказав директор з інновацій NovaPay Олексій Рубан.

Із новою функціональністю підприємцям обіцяють:

* швидке зарахування післясплати: гроші, які надійшли від клієнтів, як післяплата, зараховуються на рахунок ФОП у NovaPay в день оплати (на рахунок інших банків - наступного дня);

* привабливі тарифи: відкриття та обслуговування рахунку, а також перекази на власні рахунки NovaPay або на рахунки інших банків за IBAN - наразі безплатні;

* легкість сервісу: моментальні перекази коштів із рахунку ФОП на особисту картку NovaPay, онлайн-підтримка 24/7, легке зняття готівки. В кілька кліків гроші можна перевести з рахунку ФОП на свою особисту картку, з якої зняти готівку без комісії у відділенні "Нової пошти" за штрихкодом у застосунку NovaPay, а також з картки у будь-якому банкоматі в Україні до 50 000 грн без комісій.

Якщо клієнт при реєстрації у застосунку зазначив, що має ФОП, то у нього автоматично з'являється можливість відкрити бізнес-рахунок всередині додатка у декілька кліків. Для ФОПів, які вже мають рахунки у NovaPay, вся необхідна інформація з'явиться у застосунку автоматично, без додаткової реєстрації. Потрібно тільки оновити мобільний застосунок до останньої версії.

Нагадаємо, що більш розширена функціональність керування фінансами для клієнтів ФОП, як і раніше, доступна у бізнес-кабінеті NovaPay.