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Нове покоління NFC: один дотик - безліч можливостей
23:22 08.07.2024 |
NFC Форум, що включає в себе провідні технологічні компанії, такі як Apple, Google і Qualcomm, працює над наступним поколінням NFC, яке обіцяє значно розширити можливості цієї технології.
Однією з ключових функцій стане Multi-Purpose Tap - опція, що дозволяє передавати набагато більше даних одним натисканням кнопки NFC. Це означає, що в майбутньому один дотик NFC зможе виконувати кілька операцій: здійснювати мобільні платежі, підтверджувати вік покупця для певних товарів та видавати цифрові чеки.
Крім того, магазини з програмами лояльності зможуть автоматично нараховувати бонуси за покупки та застосовувати знижки або безкоштовні пропозиції. За словами виконавчого директора NFC Форуму Майка МакКамона (Mike McCamon), Multi-Purpose Tap значно спростить контактні призначені для користувача взаємодії, дозволяючи проводити кілька транзакцій одним дотиком.
Цікавий факт: першим Android-смартфоном з підтримкою NFC став Google Nexus S, випущений наприкінці 2010 року, а iPhone 6 та iPhone 6 Plus, що з'явилися в 2014 році, були першими моделями iPhone з чипом NFC.
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