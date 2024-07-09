Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нове покоління NFC: один дотик - безліч можливостей

 

NFC Форум, що включає в себе провідні технологічні компанії, такі як Apple, Google і Qualcomm, працює над наступним поколінням NFC, яке обіцяє значно розширити можливості цієї технології.

Однією з ключових функцій стане Multi-Purpose Tap - опція, що дозволяє передавати набагато більше даних одним натисканням кнопки NFC. Це означає, що в майбутньому один дотик NFC зможе виконувати кілька операцій: здійснювати мобільні платежі, підтверджувати вік покупця для певних товарів та видавати цифрові чеки.

Нове покоління NFC: один дотик - безліч можливостей

 

Крім того, магазини з програмами лояльності зможуть автоматично нараховувати бонуси за покупки та застосовувати знижки або безкоштовні пропозиції. За словами виконавчого директора NFC Форуму Майка МакКамона (Mike McCamon), Multi-Purpose Tap значно спростить контактні призначені для користувача взаємодії, дозволяючи проводити кілька транзакцій одним дотиком.

Цікавий факт: першим Android-смартфоном з підтримкою NFC став Google Nexus S, випущений наприкінці 2010 року, а iPhone 6 та iPhone 6 Plus, що з'явилися в 2014 році, були першими моделями iPhone з чипом NFC.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,7000
  0,1580
 0,39
EUR
 1
 44,0781
  0,2157
 0,49

Курс обміну валют на вчора, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3667  0,01 0,03 40,9722  0,04 0,10
EUR 43,6667  0,08 0,18 44,4444  0,10 0,23

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6300  0,12 0,30 40,6500  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес