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Нацбанк пропонує суттєво посилити внутрішні перевірки для платіжних установ
16:43 05.07.2024 |
НБУ пропонує посилити вимоги до корпоративного управління, системи внутрішнього контролю та управління ризиками для платіжних установ.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
В повідомленні пропонується зобов'язати небанківських надавачів платіжних послуг створювати у своїй структурі окремі підрозділи внутрішнього аудиту, з управління ризиками та контролю за дотриманням норм (комплаєнс).
Також існує можливість покласти виконання відповідних функцій на внутрішнього аудитора, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера.
Також пропонується впровадити право вето ризик-менеджера, комплаєнс-менеджера на рішення виконавчого органу з питань бізнес-моделі, системи внутрішнього контролю, системи управління ризиками, тарифної політики, ризик-апетиту та лімітів ризику.
Повідомляється, що пропозиція вводить перелік та вимоги до ключових внутрішніх документів із питань системи управління.
Зокрема це стосується положень про систему внутрішнього контролю, про контроль за дотриманням норм (комплаєнс), про внутрішній аудит, а також кодексу поведінки та запобігання конфліктам інтересів, стратегії управління ризиками, декларації схильності до ризиків, політик управління ризиками.
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