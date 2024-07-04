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«Грається з вогнем». США і Євросоюз не збавляють тиск на Raiffeisen через бізнес у Росії
10:45 04.07.2024 |
Сполучені Штати і Євросоюз не збавляють тиск на австрійський Raiffeisen Bank International через його бізнес у Росії, пише Reuters з посиланням на власні джерела.
Штати не відмовились від своєї погрози відрізати Raiffeisen від долара і продовжують уважно спостерігати за банком, його відносинами з Росією та будь-якими потенційними порушеннями санкцій. І у Вашингтоні, і всередині банку розуміють, що таке покарання стане фатальним для банку і його наслідки можуть перекинутися на фінансову систему Європи.
Тому влада США хотіла б, щоб європейські регулятори змусили банк послабити зв'язки з Росією.
"Райффайзен і Австрія граються з вогнем. Подобається нам це чи ні, але батіг в руках у Америки", - сказала Ніна Томазеллі, австрійська депутатка з Партії зелених, яка входить до коаліції.
Представники Європейського центрального банку були присутні на засіданні наглядової ради Raiffeisen у червні й поставили перед банком вимогу негайно, протягом найближчих тижнів, окреслити кроки для виходу з Росії.
За словами одного з джерел, регулятори навіть вивчали можливість примусового поділу Raiffeisen, але не горять бажанням це робити, щоб не спровокувати банківську паніку.
Один зі співрозмовників агентства сказав, що після того, як Raiffeisen погодився допомогти підсанкційному російському олігарху Олегу Дерипасці вивести активи з австрійського будівельного концерну Strabag, відносини між банком і регулятором загострилися. У ЄЦБ вважають Raiffeisen нечесним і бояться, що недостатньо володіють інформацією про російські операції банку.
За інформацією джерел агентства, у Raiffeisen в Росії застрягло близько 5 млрд євро капіталу, і угода зі Strabag повинна була вивільнити $1,5 млрд з цієї суми.
Банк неодноразово заявляв, що має намір піти з Росії, але не може сказати, коли саме це станеться.
"Замість того, щоб піти з Росії, Raiffeisen витратив понад два роки на пошуки лазівок і дірок, щоб вивести свої гроші", - підсумувала депутатка Томазеллі.
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