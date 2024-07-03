Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Термінали блокуватимуть продаж алкоголю, якщо користувачі NFC не досягли дозволеного законом віку

 

Безконтактну оплату за допомогою NFC планують поєднати з іншими поширеними операціями. Заплановане хочуть втілити завдяки концепції Multi-Purpose Tap. Про це йдеться в повідомленні NFC Forum.

Наприклад, вона передбачає, що під час оплати товарів користувачі одразу зможуть отримати бали за програмою лояльності, а під час купівлі проїзних квитків - знижки або найкращу ціну.

Ще один приклад можливого застосування Multi-Purpose Tap - це отримання інформації про те, як продукт, який купляє людина, може бути перероблений та повторно використаний.

Також термінал може заборонити купівлю алкогольних напоїв, якщо покупець не досяг дозволеного законом віку.

"Multi-Purpose Tap принесе ще більше зручності в безконтактну взаємодію з користувачами, зробивши можливим безперешкодне проведення декількох операцій одним дотиком", - сказав виконавчий директор NFC Forum Майк МакКеймон.

Наразі NFC Forum працює над проведенням техніко-економічного обґрунтування та визначенням сценаріїв використання Multi-Purpose Tap.

"Для того, щоб Multi-Purpose Tap реалізував свій потенціал, ми повинні розуміти і деталізувати діапазон і різноманітність випадків використання, які принесуть користь", - додав Майк МакКеймон.
За матеріалами: mezha.media
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,7476
  0,1063
 0,26
EUR
 1
 43,6977
  0,0124
 0,03

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3642  0,08 0,20 40,9388  0,06 0,14
EUR 43,4277  0,09 0,22 44,1338  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7000  0,04 0,10 40,7150  0,04 0,09
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес