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Термінали блокуватимуть продаж алкоголю, якщо користувачі NFC не досягли дозволеного законом віку
14:14 02.07.2024 |
Безконтактну оплату за допомогою NFC планують поєднати з іншими поширеними операціями. Заплановане хочуть втілити завдяки концепції Multi-Purpose Tap. Про це йдеться в повідомленні NFC Forum.
Наприклад, вона передбачає, що під час оплати товарів користувачі одразу зможуть отримати бали за програмою лояльності, а під час купівлі проїзних квитків - знижки або найкращу ціну.
Ще один приклад можливого застосування Multi-Purpose Tap - це отримання інформації про те, як продукт, який купляє людина, може бути перероблений та повторно використаний.
Також термінал може заборонити купівлю алкогольних напоїв, якщо покупець не досяг дозволеного законом віку.
"Multi-Purpose Tap принесе ще більше зручності в безконтактну взаємодію з користувачами, зробивши можливим безперешкодне проведення декількох операцій одним дотиком", - сказав виконавчий директор NFC Forum Майк МакКеймон.
Наразі NFC Forum працює над проведенням техніко-економічного обґрунтування та визначенням сценаріїв використання Multi-Purpose Tap.
"Для того, щоб Multi-Purpose Tap реалізував свій потенціал, ми повинні розуміти і деталізувати діапазон і різноманітність випадків використання, які принесуть користь", - додав Майк МакКеймон.
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