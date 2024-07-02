Україна розробить законопроєкт про «поштовий банк» із обмеженою ліцензією

Законопроєкт про нову обмежену банківську ліцензію для використання поштової інфраструктури з метою збільшення фінансової інклюзії, особливо на територіях, яких торкнулися бойові дії, розроблять до кінця липня, відповідної домовленості досягнуто під час четвертого перегляду програми розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України.

"На ці спеціалізовані банки поширюватиметься дія закону про банки і банківську діяльність, вони братимуть участь у системі страхування вкладів України і матимуть суворі обмеження на операції кредитування та фінансування", - зазначено в документі, оприлюдненому на сайті МВФ.

Згідно з ним, серед інших домовленостей - оновлення діагностики фінансової доступності в максимально можливому обсязі за участю Світового банку до кінця липня 2024 року та заохочення фінустанов до більших кроків для задоволення потреб вразливих клієнтів і реінтеграції деокупованих територій.

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський у середині грудня 2023 року повідомив про збереження зацікавленості в передачі їй акцій PINbank, який перейшов у власність держави в рамках виконання санкцій. Потім глава місії МВФ в Україні Гевін Грей надіслав листа українській владі, запропонувавши розглянути альтернативні варіанти досягнення мети фінансового доступу та інклюзії, щоб не порушувати взятих Україною зобов'язань щодо скорочення частки держави в банківському секторі в рамках співпраці з Фондом.

Згідно з даними агентства "Інтерфакс-Україна", ідею передання "Укрпошті" PINbankа підтримували в Мінфіні та Мінекономіки, однак проти неї публічно заперечував Національний банк, який раніше не погодив купівлю "Укрпоштою" Альпарі Банку, хоча компанія отримала дозвіл Антимонопольного комітету на це. На початку цього року, за інформацією агентства, питання можливої передачі акцій PINbank "Укрпошті" знову було предметом обговорень в уряді.

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що долю PINbank потрібно визначати відповідно до структурного маяка меморандуму з МВФ: усі банки з мажоритарною часткою держави у власності залишаться у віданні Мінфіну, а будь-які націоналізовані несистемні банки буде передано Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для врегулювання. У травні Фонд держмайна розпочав підготовку до приватизації PINbank.