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Наглядова рада ПриватБанку розпочала процес відбору нового голови правління
11:48 27.06.2024 |
Голова правління державного ПриватБанку (Київ), найбільшого за активами й чистим прибутком у країні, Герхард Бьош залишить банк після трьох років роботи, наглядова рада вже розпочала процес відбору нового голови правління, повідомила пресслужба фінустанови в четвер у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".
"Пан Бьош і далі виконуватиме свої обов'язки повною мірою до плавного переходу управління та лідерства в правлінні", - зазначили в пресслужбі.
Наголошується, що наглядова рада вдячна Бьошу за неймовірну самовідданість, стійкість і досягнення надзвичайних результатів у бізнесі в дуже нестабільному й складному середовищі.
Зазначено, що наглядова рада держбанку вже розпочала процес відбору на вакантну посаду. "Це рішення ґрунтується на вивченні й аналізі поточної ситуації в Україні, а також на баченні й потребах для подальшого розвитку ПриватБанку", - йдеться у відповіді на запит.
Згідно з інформацією на сайті Привату, Бьош має майже 40 досвіду в банківській сфері. Його кар'єра розпочалася 1986 року в Австрії в ролі економічного дослідника, після чого він продовжив свою діяльність у банківському секторі на посадах у керівництві відділів казначейства, комерційного банкінгу та торгівлі.
Протягом 2004-2006 років очолював глобальний відділ казначейства та ринків у Raiffeisen Zentralbank, потім, у 2006 році прийшов на український ринок як заступник голови правління в Райффайзен Банку, а вже 2010 року отримав посаду першого заступника голови.
За даними Нацбанку України, на 1 травня 2024 року ПриватБанк за розміром активів посідав 1-ше місце (857,00 млрд грн) серед 63 банків, що діяли в країні. Чистий прибуток фінустанови за минулий рік становив 37,8 млрд грн. ЄБРР зазначає, що мережа держбанку наразі налічує 1200 відділень у всій країні, 6800 банкоматів і 10 400 терміналів.
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