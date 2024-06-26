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Джильберт Честертон
У Google Wallet тепер можна додавати ключі від номерів готелю
09:49 26.06.2024 |
Google продовжує вдосконалювати свою платформу Google Wallet та додає підтримку ключів від готелів. Ця функція дозволяє користувачам Android безпечно і надійно використовувати свої телефони для доступу до готелів, номерів та зон загального користування, таких як тренажерні зали, басейни та ліфти, протягом усього періоду перебування.
Процес налаштування ключів від готелю в Google Wallet подібний до додавання авіаквитків. Гості можуть додати ключ за допомогою кнопки "Додати до Google Wallet" на вебсайті готелю, в додатку або через електронну пошту. Інформація про бронювання буде збережена в Google Wallet, але для активації ключа від готелю необхідно зареєструватися та отримати номер. Ключ можна додати заздалегідь.
Для використання ключа необхідно розблокувати телефон і піднести його до дверної ручки. Деякі готелі дозволяють використовувати ключ навіть без розблокування телефону. Налаштування "Вимагати розблокування пристрою для використання" можна знайти у додатковому меню Google Wallet.
Першим готелем, що підтримує цю функцію, став Clarion Hotel Post у Гетеборзі, Швеція.
Для порівняння, Apple Wallet впровадила подібну підтримку для iPhone та Apple Watch наприкінці 2021 року. Інші мережі готелів також пропонують цифрові ключі через власні додатки.
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