НБУ спільно з ЄЦБ посилюють тиск для виходу банків з ринку РФ і РБ

Національний банк України (НБУ) спільно з Європейським центральним банком (ЄЦБ) посилюють тиск на материнські групи банків, "дочки" яких і далі провадитимуть діяльність у РФ і Білорусі, повідомила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова під час презентації Звіту про фінансову стабільність у середу.

"За великим рахунком, це посилення тиску з боку регуляторів - Європейського центрального банку та Національного банку України, - яке має на меті нарешті отримати результат у вигляді якщо не повного виходу, оскільки він утруднений, то значного скорочення діяльності в країнах-агресорах", - прокоментувала вона нещодавнє рішення Нацбанку щодо розширення переліку ознак небездоганної репутації.

Рожкова наголосила, що для ознак небездоганної репутації, пов'язаних із власністю, рішення центробанку не матимуть ретроспективної дії.

"Тобто до тих банків, які станом на момент ухвалення рішення (НБУ - ІФ-У) мали активи або структури в Росії, не буде нічого застосовуватися. Але до банків, юридичних або фізичних осіб, які після того, як ми це рішення ухвалили, набуватимуть участь у компаніях, що працюють на території Росії або Білорусі, ми будемо застосовувати заходи впливу. Але я сподіваюся, що таких не буде", - пояснила заступник голови НБУ.

Водночас, за словами Рожкової, це не стосується ділової репутації, яка підтверджується щорічно. "Якщо на момент підтвердження ділової репутації ти продовжуєш працювати в структурі, яка має стосунок до юридичної особи, яка працює в країні-агресорі, то ти цю репутацію втрачаєш", - сказала заступник голови НБУ.

Рожкова додала, що йдеться переважно про банківські установи, які входять до переліку системно важливих для країни. Нацбанк планує контролювати, як їхні материнські групи скорочують свою діяльність у Росії відповідно до тих планів, які вони зобов'язані були надати ЄЦБ.

"І якщо ці плани будуть виконуватися, і (їхня діяльність у РФ - ІФ-У) скорочуватиметься, то якихось неочікуваних заходів впливу, які поставили б під загрозу існування цих банків в Україні, ми вживати не будемо", - резюмувала вона.

Як повідомлялося, Нацбанк, який нещодавно розширив ознаки небездоганної ділової репутації юр- і фізосіб через зв'язок їхньої діяльності з Росією чи Білоруссю, унаслідок попереднього аналізу ідентифікував до 20 фізосіб із банківського сектору, чия репутація може постраждати.

"За результатами нашого попереднього аналізу кількість осіб у банківській системі України, які підпадають під ознаки, пов'язані із "зайнятістю", не перевищуватиме 20. Наразі такі підрахунки є приблизними, адже точна кількість керівників/ключових осіб, що підпадатимуть під нові ознаки небездоганної ділової репутації, стане відома Національному банку лише після отримання та опрацювання всіх анкет", - йшлося в додатку до листа регулятора до банків від 12 червня цього року.

Проте Нацбанк зазначав, що ці попередні підрахунки значною мірою достовірно відображають ситуацію, що склалася.

