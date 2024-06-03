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АНАЛІТИКА

Нацбанк зареєстрував торговельну марку PROSTIR e-Secure

 

Національний банк України отримав від Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій свідоцтво про реєстрацію торговельної марки PROSTIR e-Secure. Цей документ є підтвердженням права власності Нацбанку на бренд PROSTIR e-Secure.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

"Реєстрація торговельної марки - важлива подія для кожної компанії та продукту, адже сприяє зростанню довіри та впізнаваності бренду серед споживачів, посилює конкурентоздатність та створює правовий фундамент для захисту інтелектуальної власності", - зазначив директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку Андрій Поддєрьогін.

Технологію PROSTIR e-Secure було впроваджено в національній картковій платіжній системі "Простір" у 2022 році.

Про технологію

PROSTIR e-Secure - технологія захисту операцій електронної комерції для учасників національної карткової платіжної системи "Простір", що побудована на протоколі EMV 3-D Secure версії 2.2.0 та представлена рішенням Directory Server, сертифікованим у EMVCo.

PROSTIR e-Secure є важливим інструментом підвищення рівня безпеки операцій у інтернеті з платіжними картками "Простір", зокрема мінімізації ризиків платіжного шахрайства. Джерело: https://biz.censor.net/n3492387
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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