Фінансові новини
- |
- 03.06.24
- |
- 13:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нацбанк зареєстрував торговельну марку PROSTIR e-Secure
09:06 03.06.2024 |
Національний банк України отримав від Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій свідоцтво про реєстрацію торговельної марки PROSTIR e-Secure. Цей документ є підтвердженням права власності Нацбанку на бренд PROSTIR e-Secure.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
"Реєстрація торговельної марки - важлива подія для кожної компанії та продукту, адже сприяє зростанню довіри та впізнаваності бренду серед споживачів, посилює конкурентоздатність та створює правовий фундамент для захисту інтелектуальної власності", - зазначив директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку Андрій Поддєрьогін.
Технологію PROSTIR e-Secure було впроваджено в національній картковій платіжній системі "Простір" у 2022 році.
Про технологію
PROSTIR e-Secure - технологія захисту операцій електронної комерції для учасників національної карткової платіжної системи "Простір", що побудована на протоколі EMV 3-D Secure версії 2.2.0 та представлена рішенням Directory Server, сертифікованим у EMVCo.
PROSTIR e-Secure є важливим інструментом підвищення рівня безпеки операцій у інтернеті з платіжними картками "Простір", зокрема мінімізації ризиків платіжного шахрайства. Джерело: https://biz.censor.net/n3492387
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна може завдавати ударів по російських цілях голландськими F-16 - міністр оборони Нідерландів
ТОП-НОВИНИ
|Україна домовилась із МВФ про п'ятий транш розміром $2,2 млрд
|Білий дім: Дозвіл на удари зброєю зі США по Росії стосується не лише Харківщини
|Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення на 64% із завтрашнього дня
|Україна підписала безпекову угоду з 15-ою державою – Норвегією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 40,5129 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 03.06.24
|Нацбанк зареєстрував торговельну марку PROSTIR e-Secure
|НБУ за тиждень продав на міжбанку понад $1 мільярд
|Очікування зниження ставок не принесли полегшення для золота. Мідь бореться з труднощами
|Азійські акції зростають на тлі сподівань на зниження ставок; результати виборів в Індії в центрі уваги
|Валюти поводяться обережно після звіту по інфляції в США, увага на ЄЦБ
Бізнес
|Конкурент Neuralink імплантував рекордні 4096 електродів в мозок людини
|Україна долучилася до глобальної угоди про співпрацю для безпечного розвитку ШІ
|Джефф Безос очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією Bloomberg
|Тепер усі користувачі ChatGPT зможуть безплатно спробувати нові функції моделі GPT-4o, але з обмеженнями
|Найбільша в історії операція проти ботнетів призвела до затримань в Україні
|Opera використовуватиме Gemini від Google для роботи функцій ШІ
|Ігри YouTube Playables стали доступні на Android, iOS та в браузері — але поки не в Україні