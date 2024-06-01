Швейцарський банк Credit Suisse офіційно припинив існування: UBS завершив поглинання

Швейцарський UBS Group оголосив про завершення злиття поглинання свого колишнього конкурента Credit Suisse. Реєстрацію банку анульовано, і Credit Suisse припиняє існування як окрема юрособа.

Про це йдеться у заяві UBS Group.

"Сьогодні UBS Group AG оголошує про завершення злиття UBS AG та Credit Suisse AG. Завершенню злиття в очікувані терміни сприяла потужна підтримка з боку регуляторів по всьому світу.

Сьогодні Credit Suisse AG був виключений з Торгового реєстру кантону Цюріх і припинив своє існування як окрема юридична особа. UBS AG став правонаступником усіх прав та зобов'язань Credit Suisse AG, включно з усіма непогашеними борговими інструментами Credit Suisse AG", - заявили в UBS.

Зазначається, що 7 червня UBS і Credit Suisse почнуть функціонувати як єдина проміжна холдингова компанія з реєстрацією у США.