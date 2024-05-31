Фінустанови два роки поспіль поліпшують оцінки стійкості фінсектору до шоків - НБУ

Керівники банків та небанківських фінансових установ два роки поспіль поліпшують власні оцінки стійкості фінансового сектору до значних негативних подій.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати "Опитування про системні ризики фінансового сектору" за травень 2024 року, повідомляє пресслужба НБУ.

"За результатами опитування, близько 95% респондентів оцінили стійкість до шоків як середню і вище, а загальний баланс відповідей друге півріччя поспіль перебуває на найвищому рівні від початку запровадження опитування у 2018 році", - йдеться в повідомленні.

Частка респондентів, які вважали рівень ризику в фінансовому секторі високим чи дуже високим, знизилася з 50% до 41%. Загалом більш як половина опитаних визначають рівень ризику як середній.

Нинішній стан фінансового сектору оцінили як добрий чи дуже добрий близько 45% топменеджерів фінансових установ. Дві третини респондентів не очікують його погіршення в найближчі пів року.

Основним джерелом ризиків у фінансовому секторі і надалі є війна з Росією. До чільної п'ятірки також потрапили ризики, пов'язані з динамікою припливу іноземного капіталу, діяльністю правоохоронних органів та судової системи, шахрайством та кібернетичними загрозами, а також уперше за історію опитувань - з ризиком якості людського капіталу в фінансовому секторі, який значно зріс.

Схильність фінустанов до ризику за останні пів року знову дещо підвищилася, свідчать результати опитування.

Як повідомлялось, опитування проводилося з 7 до 21 травня 2024 року за участю керівників 22 банків, 10 страховиків і двох інвестиційних компаній.