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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
ЄЦБ вперше в історії оштрафує банки за нездатність впоратися з наслідками зміни клімату – Bloomberg
12:35 30.05.2024 |
Чотирьом європейським кредиторам загрожують штрафи за недотримання термінів, встановлених Європейським центральним банком для оцінки їхньої схильності до кліматичних ризиків.
Про це пише Bloomberg.
"Накладення штрафів досі є надзвичайно жорстким кроком до того, щоб змусити банки підкоритися думці ЄЦБ про те, як їм слід керувати кліматичними ризиками. Рішенню передували роки тиску з боку ЄЦБ", - йдеться у повідомленні.
Суму штрафів поки що не визначено, але вона може становити до 5% денного доходу. Для банку з річним доходом у 10 мільярдів євро (10,9 мільярда доларів), наприклад, це означатиме щоденні штрафи в розмірі 1,4 мільйона євро за найсуворішого сценарію, хоча фактично накладені штрафи можуть бути набагато меншими.
Банкам, на які були накладені штрафні санкції, нараховують щоденні штрафи доти, поки зберігатимуться недоліки. Також можуть бути враховані пом'якшувальні фактори, тобто деякі штрафи можуть бути зменшені або навіть скасовані.
ЄЦБ неодноразово попереджав, що кредитори недостатньо роблять для того, щоб підготуватися до наслідків екстремальних погодних потрясінь для вартості активів або до ризику того, що клієнти з великим викидом вуглецю можуть збанкрутувати.
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