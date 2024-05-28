Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міжнародні банки повертають співробітників до офісів

 

Банки Citigroup, HSBC Holdings і Barclays вимагають від більшої кількості співробітників з'являтися в офісах п'ять днів на тиждень, оскільки регуляторні зміни ускладнюють для Уолл-стріт дозвіл на роботу з дому.

Про це пише Bloomberg.

Citigroup вимагає, щоб близько 600 американських співробітників, які раніше мали право працювати віддалено, приїжджали до офісів компанії на повний робочий день.

При цьому більшість співробітників можуть продовжувати працювати за гібридним графіком, працюючи до двох днів на тиждень за межами офісу.

В HSBC зміна правил зачіпає близько 530 співробітників у Нью-Йорку - приблизно половину штату місті - і банк обговорює з ними можливі варіанти, пояснили в HSBC.

Barclays вимагатиме від тисяч співробітників інвестиційного банкінгу по всьому світу проводити п'ять днів на тиждень в офісі або виїжджати на зустрічі з клієнтами, починаючи з 1 червня.

Це рішення збігається з "новою регуляторною політикою", заявили в банку.

"Спільне перебування в офісі сприяє інноваціям, співпраці та зміцненню культури.

Ми залишаємося прихильниками гнучкого графіку роботи і визнаємо, що бувають випадки, коли вам доведеться працювати з дому", - заявили керівники інвестиційного банкінгу Barclays.

Банки є одними з найбільш гнучких на Уолл-стріт і дозволяють співробітникам продовжувати працювати віддалено після пандемії.

Проте зміни відбуваються на тлі того, що Управління з регулювання фінансової індустрії - головний наглядовий орган брокерської індустрії США - має намір відновити правила моніторингу робочих місць, що діяли до пандемії, протягом найближчих тижнів, пише Bloomberg.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,3012
  0,1859
 0,46
EUR
 1
 43,7590
  0,2680
 0,62

Курс обміну валют на вчора, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9096  0,13 0,34 40,5069  0,21 0,52
EUR 43,2838  0,31 0,71 44,0250  0,25 0,58

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2800  0,23 0,57 40,3050  0,24 0,60
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес