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Міжнародні банки повертають співробітників до офісів
23:45 27.05.2024 |
Банки Citigroup, HSBC Holdings і Barclays вимагають від більшої кількості співробітників з'являтися в офісах п'ять днів на тиждень, оскільки регуляторні зміни ускладнюють для Уолл-стріт дозвіл на роботу з дому.
Про це пише Bloomberg.
Citigroup вимагає, щоб близько 600 американських співробітників, які раніше мали право працювати віддалено, приїжджали до офісів компанії на повний робочий день.
При цьому більшість співробітників можуть продовжувати працювати за гібридним графіком, працюючи до двох днів на тиждень за межами офісу.
В HSBC зміна правил зачіпає близько 530 співробітників у Нью-Йорку - приблизно половину штату місті - і банк обговорює з ними можливі варіанти, пояснили в HSBC.
Barclays вимагатиме від тисяч співробітників інвестиційного банкінгу по всьому світу проводити п'ять днів на тиждень в офісі або виїжджати на зустрічі з клієнтами, починаючи з 1 червня.
Це рішення збігається з "новою регуляторною політикою", заявили в банку.
"Спільне перебування в офісі сприяє інноваціям, співпраці та зміцненню культури.
Ми залишаємося прихильниками гнучкого графіку роботи і визнаємо, що бувають випадки, коли вам доведеться працювати з дому", - заявили керівники інвестиційного банкінгу Barclays.
Банки є одними з найбільш гнучких на Уолл-стріт і дозволяють співробітникам продовжувати працювати віддалено після пандемії.
Проте зміни відбуваються на тлі того, що Управління з регулювання фінансової індустрії - головний наглядовий орган брокерської індустрії США - має намір відновити правила моніторингу робочих місць, що діяли до пандемії, протягом найближчих тижнів, пише Bloomberg.
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