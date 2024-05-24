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АНАЛІТИКА

Фонд держмайна готує PINbank до приватизації

 

Фонд державного майна почав готувати націоналізований "Перший інвестиційний банк" (PINbank) до приватизації.

Про це в інтерв'ю Forbes Україна заявив голова ФДМУ Віталій Коваль.

"Переданий нам актив стабілізовано. Сьогоднішній менеджмент там - якісний і проукраїнськи налаштований. Цей банк не має критичного кредитного портфеля, він маленький, дуже зручний банк, який ідеально підходить для приватизації", - пояснив Коваль.

За його словами, в середині липня мають відбутися загальні збори банку, буде сформована наглядова рада і через кілька місяців його планують виставити на продаж.

"Готуємо до приватизації. Якщо буде ухвалено рішення про передачу "Укрпошті" чи комусь іншому, ми це рішення виконаємо. Поки що йдемо в напрямку приватизації", - додав він.
За матеріалами: Економічна правда
 

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