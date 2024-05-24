Фінансові новини
- |
- 24.05.24
- |
- 09:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фонд держмайна готує PINbank до приватизації
09:20 24.05.2024 |
Фонд державного майна почав готувати націоналізований "Перший інвестиційний банк" (PINbank) до приватизації.
Про це в інтерв'ю Forbes Україна заявив голова ФДМУ Віталій Коваль.
"Переданий нам актив стабілізовано. Сьогоднішній менеджмент там - якісний і проукраїнськи налаштований. Цей банк не має критичного кредитного портфеля, він маленький, дуже зручний банк, який ідеально підходить для приватизації", - пояснив Коваль.
За його словами, в середині липня мають відбутися загальні збори банку, буде сформована наглядова рада і через кілька місяців його планують виставити на продаж.
"Готуємо до приватизації. Якщо буде ухвалено рішення про передачу "Укрпошті" чи комусь іншому, ми це рішення виконаємо. Поки що йдемо в напрямку приватизації", - додав він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Порошенко везе на фронт 2 тисячі денних та нічних FPV-дронів і «Мавіків»
|США готують новий пакет допомоги для ЗСУ на $275 млн, до нього увійдуть боєприпаси для артилерії та реактивні системи HIMARS
|Forbes: Мінфін готує законопроєкт про підвищення військового збору і ПДВ
|Колишній заступник керівника ОП Смирнов отримав підозру від НАБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Казав, що винайшов біткоїн». Cуд визнав Крейгf Райтf брехуном
|Фонд держмайна готує PINbank до приватизації
|Дивіденди найбільших компаній світу у І кв. склали рекордні $339 млрд
|Ціни на золото стабільні, але прямують до різких тижневих втрат, оскільки надії на зниження ставок згасають
|Азійські акції постраждали від невизначенності щодо ставок, Китай збільшує збитки
|Долар налаштований на тижневе зростання на тлі спаду бетів на зниження ставок
|Індекси амекиканських акцій впали, через побоювання щодо інфляції, незважаючи на зростання Nvidia
Бізнес
|Microsoft Edge перекладатиме голосом відео YouTube, LinkedIn, Reuters та деяких інших сайтів — поки не українською
|У ЄС зменшилась частка бензинових та дизельних автівок
|Китай навчає ШІ філософії Сі Цзіньпіна та вимагає від розробників узгодженості моделей з «лінією партії»
|Volkswagen ID.Code дебютував як концепт майбутнього
|Microsoft додає нову функцію штучного інтелекту до буфера обміну у Windows 11
|Штучний інтелект прискорить зростання світового ВВП
|Microsoft оголосила про наступне покоління комп’ютерів Copilot+ для штучного інтелекту