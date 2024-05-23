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АНАЛІТИКА

Банки України отримали рекордний прибуток з початку року

 

Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків за січень-квітень 2024 року склав 52,067 млрд. гривень, що на 18,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, доходи банків за січень-квітень 2024 року зросли на 17,3% до 159,999 млрд гривень, при цьому процентні доходи зросли на 25% до 84,944 млрд гривень.

 

Витрати зросли на 16,8% до 107,933 млрд гривень. Банки скоротили відрахування резервів під майбутні збитки на -1,972 млрд гривень.

Нагадаємо, за весь 2023 банки України отримали 83,2 млрд гривень чистого прибутку. Рейтинг із прибутку традиційно очолює державний ПриватБанк.

 

Раніше перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що прибуток, який банки генерують сьогодні - це гарантія їхньої стійкості, адже вона дозволяє банкам наростити капітал. За її словами, капітал також - запорука більш жвавого кредитування у майбутньому.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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