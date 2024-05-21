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АНАЛІТИКА

Банки в управлінні Фонду гарантування вкладів у квітні отримали ₴701,6 мільйона

Банки в управлінні Фонду гарантування вкладів у квітні отримали &#8372;701,6 мільйона

 

Сума надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, у квітні 2024 року становить 701,6 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Із загальної суми надходжень у квітні банки в ліквідації отримали: 424,6 млн грн - від реалізації майна (активів), 50,9 млн грн - від погашення кредитів, 24,5 млн грн - від доходів за цінними паперами, 4,8 млн грн - від оренди майна, 196,8 млн грн - з інших джерел.

Лідерами за сумою надходжень у квітні 2024 року стали: АТ «Дельта Банк» - 213,5 млн грн, АТ «Айбокс Банк» - 191,7 млн грн, АТ «МР Банк» - 119,4 млн грн, АТ «Промінвестбанк» - 70,8 млн грн та АТ «АКБ «Конкорд» - 35,6 млн грн.

У січні-квітні 2024 року банки в ліквідації отримали 1,58 млрд грн, з яких 824,7 млн грн - кошти від реалізації майна та 218,9 млн грн - від погашення кредитів. Ще 80,4 млн грн надійшли до банків в управлінні Фонду гарантування від доходів за цінними паперами. Від оренди майна до фінустанов спрямували 18,3 млн грн. Також 438,1 млн грн банки отримали з інших джерел.

Як повідомляв Укрінформ, до банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за 2023 рік надійшло 7,175 млрд грн.
 

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