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АНАЛІТИКА

Українські банки наростили прибутки майже на 20%: хто заробив найбільше

Українські банки наростили прибутки майже на 20%: хто заробив найбільше

 

За перший квартал 2024 року українські банки отримали 40,5 млрд грн прибутку. Десятка українських банків заробила 34,22 млрд грн за перший квартал, що становить 84% від сукупного прибутку.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Загалом в Україні працюють 63 банки, з яких шість державних, 14 з іноземним капіталом та 43 - з приватним. Тільки вісім із загальної кількості отримали збитки - 111 млн грн.

Десятка українських банків заробила 34,22 млрд грн за перший квартал, що становить 84% від сукупного прибутку усіх банків в країні.

За цей період банки сплатили 10,34 млрд грн податку на прибуток - у півтора раза більше, ніж торік. Зокрема, "Приватбанк" сплатив майже половину від цієї суми - 4,84 млрд грн.

Державні банки

Приватбанк став лідером топу, заробивши 13,86 млрд грн за 1 квартал 2024 року. Це третина від прибутку всіх банків. Проте це на 14% менше, ніж за відповідний період минулоріч - 16,04 млрд грн.

Загалом на 6 державних банків припадає 60% від сукупного прибутку усіх установ - 24,28 млрд грн. Наразі лише Перший інвестиційний банк, який нещодавно перейшов під контроль держави, отримав за 1 квартал збитки у розмірі 7,6 млн грн.

Українські банки наростили прибутки майже на 20%: хто заробив найбільше

 

Іноземні банки

Лідером серед банків з іноземним капіталом залишається Райффайзен банк, який цьогоріч заробив 2,53 млрд грн. Це на 23% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

У іншого банку цієї групи - Креді Агріколь банк - прибутки за цей період зросли у 20 разів до відповідного часу торік. Цьогоріч банк заробив 2,02 млрд грн проти 102,9 млн грн за 1 квартал минулого року. Це найбільший приріст серед усіх українських банків.

Загалом іноземні банки заробили 10,2 млрд грн - це чверть від загального прибутку. Лише один банк - Правекс банк, отримав у 1 кварталі збитки - 76,7 млн грн.

Українські банки наростили прибутки майже на 20%: хто заробив найбільше

 

Приватний капітал

Лідером групи банків з приватним капіталом залишається ПУМБ: 2,13 млрд грн прибутку за квартал. Це на 38% більше, ніж за відповідний період минулого року. Разом з Універсал банком (Монобанк) вони отримали половину загального прибутку банків цієї групи.

МТБ банк показав найбільший приріст прибутку серед приватних банків: аж у 13 разів до першого кварталу 2023.

Українські банки наростили прибутки майже на 20%: хто заробив найбільше

 

Нагадаємо:

У І кварталі 2024 року платоспроможні банки отримали 40,5 млрд грн чистого прибутку або на 18% більше за відповідний показник 2023 року.

Головними чинниками зростання прибутковості в річному вимірі НБУ назвали збільшення процентних доходів та значно менші відрахування в резерви під збитки від активних операцій.
За матеріалами: Економічна правда
 

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