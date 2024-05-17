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Mastercard запускає в Україні сервіс «Гнучка оплата» для комбінованих розрахунків за покупки
10:51 17.05.2024 |
Компанія Mastercard представила в Україні новий платіжний сервіс - "Гнучка оплата", який дозволяє комбінувати різні способи оплати в межах однієї покупки.
Тепер, якщо на банківській картці недостатньо грошей для оплати, користувачі зможуть доплатити потрібну суму іншою платіжною карткою або готівкою. Покупку не треба буде переривати або розривати на два окремі чеки.
"Гнучка оплата" вже доступна у мережах АЗК OKKO та WOG. Крім того, картодержателі можуть скористатися сервісом при здійсненні грошових переказів з картки на картку на сайті iPay.ua. Перелік партнерів сервісу поступово розширюватиметься.
Як працює послуга "Гнучка оплата" від Mastercard?
* Користувач оплачує покупку у мережі партнерів, де доступна послуга, карткою Mastercard.
* Якщо баланс на картці менший за суму покупки й банк, який випустив картку, підтверджує можливість використання сервісу "Гнучка оплата", покупець отримує відповідне SMS-повідомлення або сповіщення у мобільному застосунку із зазначенням схваленої суми.
* Касир інформує покупця про можливість скористатися послугою "Гнучка оплата" та пропонує доплатити залишок іншим способом.
* Покупець доплачує різницю обраним способом - іншою карткою будь-якого банку різних платіжних систем або готівкою.
Якщо покупець не бажає доплачувати залишок суми, він може завершити покупку на фактично підтверджену банком суму, обмежившись лише частиною товару або скасувати операцію.
Наразі "Гнучка оплата" доступна для картодержателів Mastercard таких банків: Банк Восток, Банк Південний, Глобус Банк, Ідея Банк, Креді Агріколь, Кредобанк, ОТП, Ощадбанк, ПРАВЕКС БАНК, ПУМБ, Райффайзен Банк, ТАСКОМБАНК, UnexBank, RwSbank. У Mastercard запевняють, що їхня кількість збільшуватиметься.
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