В Україні на 1 квітня 2024 року працювало 63 банки

У них зберігалося 1 трлн 85 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти до запитання - 689,3 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, найбільше коштів у державних ПриватБанку - 388,8 млрд гривень та Ощадбанку - 187,2 млрд гривень. На третьому приватний Універсал Банк - 67,4 млрд гривень.

Далі йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк - 61,1 млрд гривень, приватний ПУМБ - 48,6 млрд гривень, націоналізований Сенс Банк (раніше - Альфа-Банк) - 46,4 млрд гривень.

Ставки за депозитами у банках

Нагадаємо, за даними НБУ, середні відсоткові ставки банків за новими депозитами в гривні для населення у квітні 2024 року становили 11,2%, що вище за очікувану інфляцію (8,2%).

Проте банки мають намір знижувати ставки за депозитами. Насамперед це пов'язано з тим, що НБУ знизив облікову ставку, а також ставку за депозитними сертифікатами, за якими банки розміщують кошти в НБУ, залучені у населення. У квітні ставку знижено до 16,5%.