Фонд гарантування вкладів продає галузевий пул активів 4 банків

У системі "Prozorro.Продажі" на 28 травня заплановано аукціон із продажу другого галузевого мегапулу активів АТ "МР Банк", АТ "Мегабанк", ПАТ "Промінвестбанк" та АТ "Банк Січ", що ліквідуються Фондом гарантування вкладів.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

"Активи, включені до складу лоту GL20N1026069, об'єднані за спільною ознакою (КВЕД боржника - переробна промисловість), раніше торгувалися у складі галузевих пулів, але не були реалізовані, тому були об'єднані у один галузевий мегапул.

На торги виставлено права вимоги та майнові права за кредитними договорами, що укладені з суб'єктами господарювання, і дебіторську заборгованість суб'єктів господарювання", - пояснили у Фонді.

У заставу за кредитами оформлено житлову та комерційну нерухомість, земельні ділянки, майнові права на нерухоме майно, депозит, обладнання, транспорт, товари, фінансову поруку тощо.

Зокрема, серед застави:

* житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами загальною площею 45,8 кв м в Тернопільській області;

* нерухомість та устаткування кондитерського виробництва у м. Дніпрі, а саме: адміністративно-побутовий корпус загальною площею понад 6,4 тис. кв м, трансформаторна підстанція і головний корпус загальною площею понад 29 тис. кв м, холодильно-компресорна будівля загальною площею 1,7 тис. кв м, приміщення підготовчого відділення загальною площею 453,0 кв м, вагові, склад, градирні, масложироуловлювач, електро- та автонавантажувачі, обладнання харчової промисловості у різному технічному стані та інше рухоме і нерухоме майно;

* нежитлові приміщення, серед яких є цех ватину та склад, загальною площею близько 4,5 тис. кв м у Дніпропетровській області;

* нежитлові будівлі та споруди загальною площею майже 9,6 тис. кв м та будівля колишнього заводоуправління площею понад 1,3 тис. кв м у м. Суми;

* пункт прийому металобрухту площею понад 1,1 тис. кв м та інші об'єкти нерухомості в різних населених пунктах Сумської області;

* нежитлова нерухомість з трансформаторною підстанцією та будівлею щитової загальною площею близько 1,3 тис. кв м в Чернігівській області;

* право на отримання у власність нежитлової будівлі деревообробного цеху готовністю 90% загальною площею 352 кв м в Закарпатській області.

На продаж виставлено не передане у заставу за кредитними договорами майно, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку, зазначили у ФГВФО.

Початкова ціна лоту - 622,7 млн грн.

Торги будуть проходити за голландською моделлю аукціону. Участь у торгах можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім РФ або осіб, пов'язаних з державою-агресором.

Кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються.