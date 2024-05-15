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АНАЛІТИКА

Reuters: Raiffeisen отримав жорстке попередження від США через продовження роботи в Росії

 

Австрійський Raiffeisen Bank International отримав лист від Міністерства фінансів США з попередженням, що банку можуть обмежити доступ до американської фінансової системи через бізнес у Росії. Про це у середу, 15 травня, з посиланням на власне джерело повідомило агентство Reuters.

Лист за підписом заступника міністра Уоллі Адейемо надійшов до банку 6 травня, а уже через два дні RBI повідомив про рішення вийти з сумнівної угоди про викуп частки російського олігарха Олега Дерипаски в будівельній компанії Strabag.

Адейемо висловлював у листі стурбованість США цією угодою, але попередження не обмежувалося нею. За словами джерела, що побоювання Мінфіну США з приводу діяльності банку в Росії зберігаються.

Американський чиновник указав, що розширення Raiffeisen суперечить обіцянкам, які банк давав Мінфіну США. Адейемо попередив, що дії RBI збільшують ризик того, що Міністерству фінансів США доведеться вжити заходів до обмеження доступу банку до американської фінансової системи, враховуючи побоювання, що його діяльність ставить під загрозу національну безпеку.

Речник Raiffeisen сказав у коментарі Reuters, що банк відмовився від угоди щодо Strabag, значно скоротив діяльність у Росії та вжив заходів для зниження санкційних ризиків. "RBI продовжуватиме працювати над деконсолідацією своєї російської дочірньої компанії", - сказав він.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США, Росія
 

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