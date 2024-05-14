Банки нарощують обсяги кредитування і зберігають високу прибутковість - НБУ

У І кварталі 2024 року платоспроможні банки отримали 40,5 млрд грн чистого прибутку або на 18% більше за показник І кварталу 2023 року. Головні чинники зростання прибутковості в річному вимірі - збільшення процентних доходів та значно менші відрахування в резерви під збитки від активних операцій.

Основою процентних доходів залишаються інвестиції в інструменти з низьким ризиком: ОВДП та депозитні сертифікати Національного банку. За останній рік банки більш активно фінансували потреби уряду, наростивши вкладення в ОВДП. Це позначилося на структурі процентних доходів: частка доходів банків від ОВДП за рік (з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2024 року) зросла на 6,7 в. п. до понад 26%.

Водночас банки нарощують кредитування: обсяги гривневих бізнес-кредитів зростають три квартали поспіль, роздрібних - понад рік. Від кредитування юридичних та фізичних осіб платоспроможні банки в І кварталі 2024 року отримали 34 млрд грн процентних доходів, що на 13% більше ніж показник за аналогічний період 2023 року. Це є результатом стабільного зростання кредитних портфелів клієнтів з середини минулого року. Однак зниження ставок за новими кредитами позначилося на зменшенні дохідності корпоративного кредитного портфеля.

«Прибуток, що банки генерують сьогодні - це гарантія їхньої стійкості, адже він дає змогу банкам наростити капітал. Крім того, саме достатній капітал - запорука жвавішого кредитування надалі, ми вже бачимо таку тенденцію», - наголосила перший заступник Голови НБУ Катерина Рожкова.

Інші фінансові показники банківської системи за І квартал 2024 року:

* операційні доходи банків становили 78,7 млрд грн (+10,3% в річному вимірі);

* рентабельність капіталу банківського сектору станом на 1 квітня 2024 року - 51,1%;

* нарахована банками сума податку на прибуток за І квартал - 10,3 млрд грн.

Станом на 1 квітня лише вісім із 63 платоспроможних банків були збитковими із сукупним збитком 111 млн грн.

Водночас оновлено дані про річний прибуток банків за 2023 рік: уточнений річний показник прибутку банківської системи - 83,2 млрд грн. Уточнення оперативних даних зумовлено донарахуванням окремими банками податку на прибуток на 3,2 млрд грн. У результаті річна сума нарахованого банками податку на прибуток за 2023 рік становила 76,6 млрд грн.