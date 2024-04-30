Фінансові новини
- |
- 30.04.24
- |
- 02:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ виключив компанію-власника сервісу Fondy з реєстру: її угода з найбільшим банком Грузії під загрозою
23:53 29.04.2024 |
Національний банк скасував реєстрацію участі ТОВ "ФК "Елаєнс" (діє під брендом "Fondy") у платіжних системах через загрозу національній безпеці України.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
"Відповідно до Реєстру платіжної інфраструктури, ТОВ ФК "Елаєнс" є непрямим учасником міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard, діє під брендом "Fondy" та має ліцензію на надання фінансових платіжних послуг.
Протягом лютого - квітня 2024 року НБУ отримав від правоохоронних органів інформацію, що діяльність ТОВ ФК "Елаєнс" містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.
Для перевірки та підтвердження отриманих даних Нацбанк звернувся із уточнюючим запитом до державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями та отримав від нього документально підтверджену інформацію про те, що діяльність учасника міжнародної платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України", - йдеться у заяві НБУ.
У зв'язку з цим Нацбанк скасував реєстрацію ТОВ ФК "Елаєнс" як непрямого учасника міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard, додали в регуляторі.
У НБУ зазначили, що власником ТМ "Fondy" є компанія "В енд А Холдінг ГмбХ" (Австрія). Прямим учасником (розмір частки становить 95%) та директором компанії "В енд А Холдінг ГмбХ" (Австрія) є Вагоровська Валерія Валеріївна.
"За результатами діяльності як непрямого учасника міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard частка ТОВ ФК "Елаєнс" за січень-лютий 2024 року серед непрямих учасників карткових платіжних систем становила 21,82% від кількості та 9,35% від суми операцій з платіжними картками, здійснених непрямими учасниками.
Водночас частка компанії в загальному обсягу операцій небанківських надавачів платіжних послуг коливалася на рівні ~ 2%", - уточнили в НБУ.
Напередодні, 25 квітня, Антимонопольний комітет (АМКУ) дозволив грузинській банківській групі TBC через компанію TBC International Holdings Limited (Велика Британія) викупити Fondy в "Елаєнс" та ірландської Fondy Payments Ltd.
Нагадаємо:
Раніше ЕП писала про Fondy у контексті звинувачень анонімних телеграм-каналів проти сервісy Uklon. Fondy - одна із систем, з якою співпрацює Uklon.
У повідомленнях анонімних телеграм-каналів йшлося, що Fondy працювала в РФ, зокрема після 2014 року. У компанії зазначали, що вона діє в рамках законодавства України і не співпрацює з державою-терористом.
Як повідомили ЕП співрозмовники в НБУ, під час переліцензування Fondy у 2023 році такі підозри не виникали.
ЕП звернулася із запитом до СБУ, аби дізнатися, чи підозрює вона Fondy у зв'язках з країною-агресором.
"Офіційно служба цю інформацію не підтвердила і не спростувала, пославшись на те, що "в інтересах національної безпеки СБУ не розголошує деталі контррозвідувальної діяльності до ухвалення рішення за її результатами". Водночас співрозмовники видання в правоохоронних органах зазначили, що зв'язок між Fondy та Росією є. Його детально досліджують, аби вжити відповідних заходів", - йшлося у статті ЕП.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Морська коаліція. Як Захід озброює Україну для війни на морі та річках
|ЗМІ: США можуть надати ЗСУ бойові літаки з Казахстану
|Україна тимчасово відступає від Конвенції з прав людини
|Австралія надасть Україні дрони та партію ПЗРК на десятки мільйонів доларів, - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ виключив компанію-власника сервісу Fondy з реєстру: її угода з найбільшим банком Грузії під загрозою
|НБУ оштрафував сімейний банк Суркісів
|Долар помірно опускається до євро і фунта, падає на 1,3% до єни
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 39,6963 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 29.04.24
|Ціни на золото тупцюють на місці напередодні засідання ФРС
|Акції в Азії ростуть, оскільки зростання техкомпаній компенсує побоювання щодо ФРС; Китай лідирує
Бізнес
|У США представили найбільший у світі 3D-принтер, який може надрукувати будинок за 80 годин
|Apple заблокувала в ЄС оновлення Spotify, ігноруючи рішення Єврокомісії
|Google Meet тепер дозволяє переносити відео дзвінки між різними пристроями: ПК, iOS та Android
|Mercedes-Benz випереджає конкурентів: Перші автономні автомобілі третього рівня в США
|Заяви Qualcomm щодо продуктивності чипа Snapdragon X Elite виявилися не зовсім чесними
|США хочуть заборонити безпілотники китайської компанії DJI
|TSMC представила техпроцес A16 (1,6 нм) — Apple iPhone зможе отримати чипи на ньому у 2027 році