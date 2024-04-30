НБУ виключив компанію-власника сервісу Fondy з реєстру: її угода з найбільшим банком Грузії під загрозою

Національний банк скасував реєстрацію участі ТОВ "ФК "Елаєнс" (діє під брендом "Fondy") у платіжних системах через загрозу національній безпеці України.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Відповідно до Реєстру платіжної інфраструктури, ТОВ ФК "Елаєнс" є непрямим учасником міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard, діє під брендом "Fondy" та має ліцензію на надання фінансових платіжних послуг.

Протягом лютого - квітня 2024 року НБУ отримав від правоохоронних органів інформацію, що діяльність ТОВ ФК "Елаєнс" містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.

Для перевірки та підтвердження отриманих даних Нацбанк звернувся із уточнюючим запитом до державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями та отримав від нього документально підтверджену інформацію про те, що діяльність учасника міжнародної платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України", - йдеться у заяві НБУ.

У зв'язку з цим Нацбанк скасував реєстрацію ТОВ ФК "Елаєнс" як непрямого учасника міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard, додали в регуляторі.

У НБУ зазначили, що власником ТМ "Fondy" є компанія "В енд А Холдінг ГмбХ" (Австрія). Прямим учасником (розмір частки становить 95%) та директором компанії "В енд А Холдінг ГмбХ" (Австрія) є Вагоровська Валерія Валеріївна.

"За результатами діяльності як непрямого учасника міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard частка ТОВ ФК "Елаєнс" за січень-лютий 2024 року серед непрямих учасників карткових платіжних систем становила 21,82% від кількості та 9,35% від суми операцій з платіжними картками, здійснених непрямими учасниками.

Водночас частка компанії в загальному обсягу операцій небанківських надавачів платіжних послуг коливалася на рівні ~ 2%", - уточнили в НБУ.

Напередодні, 25 квітня, Антимонопольний комітет (АМКУ) дозволив грузинській банківській групі TBC через компанію TBC International Holdings Limited (Велика Британія) викупити Fondy в "Елаєнс" та ірландської Fondy Payments Ltd.

Нагадаємо:

Раніше ЕП писала про Fondy у контексті звинувачень анонімних телеграм-каналів проти сервісy Uklon. Fondy - одна із систем, з якою співпрацює Uklon.

У повідомленнях анонімних телеграм-каналів йшлося, що Fondy працювала в РФ, зокрема після 2014 року. У компанії зазначали, що вона діє в рамках законодавства України і не співпрацює з державою-терористом.

Як повідомили ЕП співрозмовники в НБУ, під час переліцензування Fondy у 2023 році такі підозри не виникали.

ЕП звернулася із запитом до СБУ, аби дізнатися, чи підозрює вона Fondy у зв'язках з країною-агресором.

"Офіційно служба цю інформацію не підтвердила і не спростувала, пославшись на те, що "в інтересах національної безпеки СБУ не розголошує деталі контррозвідувальної діяльності до ухвалення рішення за її результатами". Водночас співрозмовники видання в правоохоронних органах зазначили, що зв'язок між Fondy та Росією є. Його детально досліджують, аби вжити відповідних заходів", - йшлося у статті ЕП.