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АНАЛІТИКА

Патроне став віцепрезидентом ЄБРР. Арвід Тюркнер очолив банк по Україні та Молдові

 Арвід Тюркнер

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосив про призначення Арвіда Тюркнера, який наразі обіймає посаду керуючого директора в Туреччині, новим керуючим директором ЄБРР в Україні та Молдові.

Про це йдеться у заяві ЄБРР.

Арвід Тюркнер приступить до виконання своїх обов'язків 1 травня 2024 року, базуючись у варшавському офісі. Він замінить на цій посаді Маттео Патроне, який став віцепрезидентом ЄБРР з банківських операцій.
"Україна є пріоритетним інвестиційним напрямом для ЄБРР: з початку російського вторгнення у 2022 році було виділено понад 4,1 мільярда євро.

Майбутні інвестиції у воєнний час та у ході відновлення будуть підтримані збільшенням сплаченого капіталу на 4 млрд євро, про що акціонери ЄБРР домовилися наприкінці минулого року", - додали в ЄБРР.

"Це призначення відображає важливість, яку ЄБРР надає своїм відносинам з Україною, що тривають понад три десятиліття і лише посилилися з початком повномасштабної війни.

"Відмінне виконання Арвідом Тюркнером своєї попередньої ролі в Туреччині дає нам велику впевненість у тому, що цей життєво важливий портфель знаходиться в надійних руках", - заявив перший віце-президент ЄБРР Юрген Рігтерінк.

Повідомляється, що Арвід Тюркнер приєднався до ЄБРР у січні 2009 року з німецького банку розвитку DEG на посаді старшого банкіра в групі фінансових установ у Москві. У жовтні 2013 року його було підвищено до посади директора з регіонального розвитку та заступника керівника московського офісу, а у квітні 2015 року він очолив ЄБРР у Росії.

Після переїзду до Лондона на початку 2017 року на посаду директора з питань корпоративного боргу, у листопаді 2017 року його було призначено на посаду керуючого директора в Туреччині.
За матеріалами: Економічна правда
 

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