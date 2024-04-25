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Нацбанк оновив правила перевірки дотримання санцій банками
23:32 24.04.2024 |
Національний банк України оновив порядок здійснення безвиїзного нагляду, виїзних перевірок банків та небанківських установ з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Зокрема, змінами передбачено:
* впровадження нових інструментів нагляду - використання під час виїзних перевірок віддаленого доступу, перевірочної операції, фото-/відеофіксації членами інспекційної групи фактів, що можуть свідчити про порушення вимог законодавства;
* вдосконалення порядку проведення зустрічей за участю Національного банку та представників банків/небанківських установ під час здійснення виїзних перевірок/безвиїзного нагляду. Передбачено можливість проводити зустрічі за допомогою відеозв'язку;
* пріоритетність використання електронних документів під час інформаційного обміну під час здійснення наглядових дій;
актуалізацію типових форм відповідей, які банк та небанківська установа зобов'язані надавати на запит Національного банку для здійснення виїзної перевірки, та їх автоматизацію. Банки та небанківські установи матимуть додатковий час - три місяці - для автоматизації формування таких типових форм відповідей.
Національний банк також актуалізував низку норм щодо безвиїзного нагляду та виїзних перевірок банків та небанківських установ з урахуванням практики, яка була напрацьована під час роботи в умовах карантинних заходів та воєнного стану.
Національний банк також вніс інші зміни в частині здійснення нагляду. Зокрема, передбачено:
* визначення особи, уповноваженої представляти інтереси банку/небанківської установи на час проведення виїзної перевірки, та її обов'язків;
* можливість обрання банком/небанківською установою адреси місцезнаходження, за якою проводитиметься виїзна перевірка (за письмовим зверненням банку/небанківської установи або на запит Національного банку).
Також деталізовано порядок дій банків/небанківських установ під час здійснення ідентифікації, верифікації фізичних осіб та актуалізації даних про клієнтів.
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