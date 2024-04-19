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АНАЛІТИКА

Банківська мережа після зростання в IV кв.-2023 знову скоротилася в I кв.-2024 - НБУ

 

Мережа структурних підрозділів українських банків, яка вперше з початку війни зросла на 40 підрозділів у четвертому кварталі 2023 року, у першому кварталі 2024 року втратила 30 точок, скоротившись до 5108 підрозділів.

Згідно з інформацією, опублікованою Національним банком (НБУ), такий результат здебільшого пов'язаний із закриттям 12 відділень Креді Агріколь Банку, 9 - Полтава-банку і п'яти - ПриватБанку, після чого їхні мережі налічують відповідно 128, 73 і 1127 точок.

Найбільший за активами в країні Приват, як і в попередньому кварталі, посідає друге місце за кількістю відділень серед 63, що діють у країні, поступається також Ощадбанку, що належить державі, у якого за перший квартал мережа зменшилася на одну точку - до 1181.

Загалом п'ятірка лідерів не зазнала значних змін: третім йде Райффайзен Банк (332), за яким йде Уксіббанк (223) і ПУМБ (222). Серед них зміни в мережі були лише у ПУМБу, який збільшив її на одне відділення протягом січня-березня.

Чотири банки за січень-березень 2024 року закрили два та більше відділень. Зокрема, А-Банк - чотири (до 197 точок), МТБ Банк, Банк "Грант" і Банк інвестицій та заощаджень (БІС-Банк) - по два: до 43, 17 і 30 відділень відповідно.

По одному відділенню за перший квартал скоротили Укрексімбанк (до 47 точок), Кредобанк (67), Асвіобанк (43), Метабанк (24), Європромбанк (4) і РВС Банк (19).

Водночас на два відділення розширили свою мережу Укргазбанк (222), Акордбанк (148) і Правекс Банк (42). Ще шість банків збільшили кількість своїх підрозділів на одне відділення: ТАСкомбанк (98), Комінбанк (58), "Південний" (49), "Альянс" (36), Кристалбанк, (41), а також Оксібанк (11).

Сумарно з початку повномасштабного вторгнення РФ мережа відділень українських банків стала меншою на 1577 точок.

Як повідомлялося, у лютому 2023 року НБУ запропонував Міністерству фінансів як власнику держбанків запровадити мораторій на скорочення мережі їхніх відділень у період війни. Згідно з оновленими даними, з початку 2022 року в Ощадбанку вона зменшилася на 421 структурний підрозділ, у ПриватБанку - на 370, в Укргазбанку - на 46 і в Укрексімбанку - на 6, до 47.

Після переходу в першому кварталі цього року в держвласність Першого інвестиційного банку з його 11 відділеннями загальна мережа держбанків досягла 2726 точок, або 53,4% від усіх підрозділів в Україні, що приблизно відповідає і частці активів держбанків у банківській системі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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