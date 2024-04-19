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В Україні на 16% зріс попит на використання BankID

В Україні на 16% зріс попит на використання BankID

 

Загальна кількість успішних електронних ідентифікацій, які були здійснені з використанням Системи BankID НБУ, у січні-березні 2024 року зросла на 16% порівняно з попереднім кварталом та становила 16,1 млн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк спостерігає постійне зростання попиту на використання Системи BankID НБУ як способу віддаленої ідентифікації та верифікації користувачів для отримання доступу до широкого спектру дистанційних послуг в Україні.

Так, за І кварталі 2024 року загальна кількість успішних електронних ідентифікацій, які були здійснені з використанням Системи BankID НБУ, становила 16,1 млн, що на 16% більше, ніж у IV кварталі 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Зауважується, що це найбільша кількість успішних ідентифікацій за квартальний період з початку роботи системи.

Упродовж I кварталу 2024 року до системи підключено вісім нових абонентів - надавачів послуг. Йдеться про небанківські фінансові установи, які працюють у сфері онлайн-кредитування.

Система BankID НБУ налічує 142 учасники: 38 банків-ідентифікаторів та 104 абоненти - надавачі послуг.

Як повідомляв Укрінформ, за 2023 рік у Системі BankID НБУ здійснено 42,9 млн успішних електронних ідентифікацій. Це перевищило показник 2022 року на 31%, або на 10,1 млн електронних ідентифікацій, що підтверджує зростання попиту на використання системи.
 

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