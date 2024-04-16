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Група британських банків запустила пілот для токенізації депозитів
16:48 16.04.2024 |
Британська торгова асоціація UK Finance розпочала роботу над новим етапом пілотного проекту, спрямованого на токенізацію депозитів. Згідно з пресрелізом, організація розширює експериментальний реєстр для відстеження банківських платежів по всьому світу.
У заяві зазначено, що учасниками проєкту стали відомі банки і фінансові установи Великої Британії, зокрема Barclays, HSBC і Citigroup.
«Експеримент дасть уявлення про те, як платформа для інновацій може поліпшити якість обслуговування клієнтів завдяки новим функціям платежів, а також знизити ризик фрагментації на ринку», - зазначив глава технічного відділу Barclays Лі Брейн.
У коментарі Bloomberg генеральний директор Quant Гілберт Вердіан зазначив, що учасники пілота використовуватимуть платформу протягом кількох років. Крім банків, у пілотному проєкті беруть активну участь такі платіжні системи, як Mastercard, NatWest, Nationwide і деякі інші.
За наявними даними, ініціатива є останнім кроком на шляху до створення ефективної системи, яку зможуть використовувати банки для токенізації депозитів і цінних паперів. Очікується, що завдяки збільшенню кількості активів, записаних у вигляді токена в єдиному блокчейні, міжнародні транзакції здійснюватимуться швидше і простіше. Крім того, ініціатива має знизити ймовірність помилок і шахрайства, йдеться в тексті документа.
Експериментальна фаза триватиме до літа 2024 року, а її результати будуть опубліковані в серпні. Протягом цього часу учасники зосередяться на різних аспектах, включно з оцінкою переваг для бізнесу та клієнтів, вивченням технічної складової та розглядом правової бази, що стосується роботи системи розрахунків із загальним реєстром.
Раніше CEO компанії Tether Паоло Ардоіно анонсував запуск платформи токенізованих активів. Згідно зі звітом Coinbase, через 1-2 роки токенізація стане важливою частиною крипторинку.
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