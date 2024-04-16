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АНАЛІТИКА

Raiffeisen Bank розмістив понад тисячу оголошень про вакансії в РФ, що суперечить його обіцянці вийти з ринку

 

Австрійський Raiffeisen Bank International нещодавно розмістив понад тисячу оголошень про вакансії в Росії, вказуючи на амбітні плани зростання в цій країні, що явно суперечить його офіційній обіцянці вийти з ринку.

Про це повідомляє газета Financial Times.

FT знайшла ці пропозиції серед більш ніж 2400 оголошень про роботу, розміщених австрійським кредитором у Росії з грудня, з яких майже 1500 стосуються управління продажами та обслуговування клієнтів.

В одному з оголошень, опублікованому підрозділом банку для середнього бізнесу в Росії, зазначено, що його "ключовими цілями є багаторазове розширення активної клієнтської бази та стабільне двозначне зростання доходів".

Raiffeisen "шукає менеджера по роботі з клієнтами, який буде залучати клієнтів", - йдеться в іншій пропозиції від підрозділу, орієнтованого на малий бізнес у Росії. В ще одному оголошенні зазначається, що компанія "активно розширює базу корпоративних клієнтів" для обслуговування зарплатних проектів.

Ці оголошення суперечать неодноразовим заявам Райффайзен про намір скоротити й продати свій бізнес у Росії після рішення Владіміра Путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Два роки по тому банк є західним кредитором з найбільшими операціями в Росії. Він перебуває під пильною увагою чиновників Міністерства фінансів США і зазнає тиску з боку Європейського центрального банку, який вимагає від нього вийти з Росії.

У Raiffeisen, до якого звернулися за коментарем, заявили, що висновки FT спонукали головного виконавчого директора Йоганна Штробля до негайного розслідування.
За матеріалами: Економічна правда
 

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