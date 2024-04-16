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АНАЛІТИКА

Мінцифри та Нацбанк запускають послугу «мультишерингу». Це спростить обмін документів з банками через «Дію»

 

Національний банк і Міністерство цифрової трансформації запускають спільний проєкт, який спростить обмін документами між банками, їхніми клієнтами та держателями державних реєстрів.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Йдеться про комплексне передавання копій електронних документів та/або окремих даних, що містяться в них, сформованих за допомогою застосунку "Дія" (тобто "комплексний шеринг"). Відповідну постанову Уряд України ухвалив 13 квітня 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Запропонована модель "комплексного шерингу", або мультишерингу, дасть можливість українцям за одним запитом надати банківській установі одночасно як електронні копії кількох цифрових документів, так і окремі відомості про свій фінансовий стан.

Наразі, якщо є потреба надати електронні копії кількох цифрових документів під час отримання банківських послуг, то зазвичай потрібно надсилати електронні копії кожного цифрового документа окремо.

"Механізм моделі "комплексного шерингу" дасть змогу банкам отримувати інформацію про клієнта з державних реєстрів одним "пакетом" за допомогою "Дії". Важливо, що згода клієнта на обмін інформацією в зазначений спосіб є обов'язковою, і лише клієнт обирає, якій банківській установі та який набір відомостей він хоче надати", - поянисли у НБУ.

Зазначається, що користувачі зможуть надсилати через "Дію" не лише копії і дані цифрових документів, а й довідок про доходи, ОК-5, ОК-7 за один раз.

У Нацбанку підкреслили, що такий підхід забезпечує високий рівень конфіденційності, захисту персональних даних та запобігання неправомірному їх використанню.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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